«Мне нравится Андрей»: муж убил изменившую ему супругу на глазах у ее любовника

Муж убил изменившую ему супругу на глазах у ее любовника

Финалистка конкурсов Miss MAXIM и «Мисс Россиянка-2019» Ольга несколько лет состояла в браке с 31-летним Станиславом (имя изменено). Как пишет kp.ru, их отношения начинались романтично: мужчина, ранее судимый за кражи, сумел очаровать эффектную девушку.

Финал у истории вышел трагичный — мужчина с криминальным прошлым жестоко убил возлюбленную из-за измены. Свидетелем расправы стал новый возлюбленный погибшей.

Да и семейная жизнь не складывалась гладко — вскоре после свадьбы выяснилось, что супруг часто занимает деньги у знакомых супруги и не возвращает долги. Кроме того, он проявлял болезненную ревность, контролировал передвижения жены и воспринимал ее скорее как собственность, чем как равного партнера.

Очередной конфликт разгорелся после того, как друзья Станислава показали ему ролик, снятый в одном из баров Перми. На видео Ольга целовалась с другим мужчиной. Узнав об этом, девушка испугалась реакции мужа и решила уехать в Санкт-Петербург к подруге. Но супруг вскоре смог выйти на ее след и отправился туда же.

Слежка в гостинице

В ночь с 24 на 25 декабря 2022 года Ольга приехала в Северную столицу. Несколько дней она проводила время с друзьями, отмечала день рождения и даже общалась с родителями мужа. Однако Станислав следил за ее страницами в социальных сетях и заметил фотографии из дорогого отеля.

«Я был у отца и узнал, что Оля не планирует возвращаться в Пермь. Увидел ее радостные снимки в соцсетях. Решил, что у нее появился ухажер. Зачем иначе селиться в дорогом отеле?» — рассказал обвиняемый на допросе.

По его словам, он сумел определить гостиницу по фотографиям в интернете и снял номер неподалеку, чтобы наблюдать за происходящим. Вскоре мужчина увидел жену рядом с незнакомцем — бородатым молодым человеком.

Скандал в кафе

Ревность быстро переросла в агрессию. Станислав отобрал у соперника чемодан супруги и ударил Ольгу по лицу. По его словам, девушка заявила, что новый знакомый — ее «вторая половинка». Позже они вместе отправились к дому подруги модели и зашли в кафе на улице Дыбенко.

«Меня взбесило, что она мне изменяет. Я отобрал у парня ее чемодан, а Олю ударил по щеке. Она заявила, что этот тип — ее „вторая половинка“. Я уговорил ее поехать ко мне, к дому подруги. Мы зашли в шаверму на Дыбенко, чтобы разобраться. Оля бросила: „Мне нравится Андрей, мы уже были близки“. В ярости я шлепнул ее по щеке, а она попыталась расцарапать мне лицо. Пришлось схватить за горло и придушить, чтобы отбиться», — объяснял мужчина следователям.

Скандал закончился приездом полиции: сотрудники заведения вызвали правоохранителей, и супругов доставили в отдел.

Побег из полиции и ночная слежка

По словам Станислава, жена собиралась написать на него заявление.

«Ольга хотела подать на меня жалобу. Сказала, что ей наплевать на меня. Я перепугался и незаметно удрал из участка, чтобы избежать дела. Вернулся к дому жены. Подождал ее возвращения и запомнил номер квартиры. Она вошла туда с тем самым Андреем», — вспоминал он.

Мужчина утверждает, что следующую ночь провел в состоянии алкогольного опьянения, переходя из одного бара в другой. Где-то он купил газовый баллончик и нож-«бабочку», а утром поставил будильник, чтобы снова встретиться с женой.

Утро 31 декабря

Рано утром он спрятался на общем балконе подъезда и стал ждать. Сначала из квартиры вышли двое мужчин, одним из которых оказался Андрей. Позже появились сама Ольга и ее подруга.

«Она сразу выпалила: «Саша, я все равно останусь с ним“», — рассказывал обвиняемый.

По его словам, в приступе ярости он ударил женщину по лицу, после чего она упала. Далее, как утверждает Станислав, события происходили будто в тумане. Он заявил, что действовал в состоянии аффекта, однако следствие установило: женщине было нанесено около двадцати смертельных ударов.

«В последний момент она прошептала: „Саша, хватит, прости. Обними, поцелуй“. Эти слова меня отрезвили», — говорил мужчина.

В этот момент, по его словам, двери лифта открылись, и из него вышли двое мужчин. Тогда он распылил в их сторону газовый баллончик, после чего на несколько секунд обнял и поцеловал жену. Затем схватил ее сумку и выбежал из подъезда.

После убийства

После преступления Станислав купил новую одежду и переоделся, а затем уехал из Санкт-Петербурга в Ленинградскую область. Позже он отправился в Великий Новгород.

Источник kp.ru в правоохранительных органах рассказал, что подозреваемый не считает себя скрывавшимся.

«Подозреваемый уверяет, что не скрывался. Просто хотел успокоиться, а потом покончить с собой. Он сотрудничал со следователями и признает, что ему крайне стыдно. Но жену все равно именует изменницей», — сообщил собеседник издания.

Расследование продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, произошедшей накануне Нового года.

