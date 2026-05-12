«Молния-2» уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Андрей Черненко
Расчеты ударных БПЛА «Молния-2» группировки войск «Восток» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Запорожской области. Разведывательный расчет БПЛА обнаружил замаскированный пункт в лесополосе. В ходе контрбатарейной борьбы наши военнослужащие применили маневрирование и скоординированный удар. Были задействованы «Молния-2» и FPV-дроны, которые разрушили блиндаж, ликвидировав живую силу ВСУ.

Оператор БПЛА «Гектор» рассказал, что после обнаружения их позиции вражеским дроном, они сменили дислокацию и начали атаковать место запуска. «Молния-2» нанесла огневое поражение, после чего они доработали удар. Штурмовые подразделения подтвердили уничтожение пункта управления.

Управление и контроль велись с использованием отечественных систем связи. Уничтожение позиций БПЛА обезопасило продвижение наших штурмовых групп и снизило возможности ВСУ по разведке на данном участке.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

