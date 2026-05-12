Названы минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата в 2026 году

Анастасия Антоненко

Университеты могут начислять абитуриентам до 15 баллов за индивидуальные достижения.

Сколько баллов ЕГЭ нужно для школьного аттестата в 2026 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сенатор Гибатдинов: для аттестата нужно набрать 24 балла ЕГЭ по русскому языку

В текущем учебном году установлены минимальные пороги для получения аттестата: выпускникам необходимо набрать не менее 24 баллов по русскому языку и получить удовлетворительную оценку по базовой математике. Об этом сообщили РИА Новости.

Для абитуриентов, планирующих поступление в высшие учебные заведения, критерии отбора существенно строже. Как уточнил сенатор Айрат Гибатдинов, для подтверждения знаний по естественно-научным дисциплинам (физика, химия, биология) требуется 36 баллов. Минимальные баллы по другим предметам составляют: профильная математика — 27, информатика — 40, история и литература — 32, география — 37, обществознание — 42, иностранные языки — 22.

При этом сенатор подчеркнул, что преодоление минимального порога не является гарантией зачисления даже на коммерческую основу. Внутри вузов проводится дополнительный конкурсный отбор. В условиях высокой конкуренции решающее значение приобретает система дополнительных баллов за индивидуальные достижения (до 15), перечень которых строго регламентирован.

К таким достижениям относятся аттестат с отличием, золотой знак ГТО, волонтерская деятельность (от четырех лет) и победы в перечневых олимпиадах. Конкретное количество баллов определяет вуз, но обычно за один вид заслуг начисляется не более пяти. Именно эти баллы часто становятся определяющими при распределении бюджетных мест.

Ранее 5-tv.ru писал, что Рособрнадзор опубликовал список запрещенных действий для участников ЕГЭ-2026. В соответствии с документом, выпускникам во время государственного экзамена нельзя выполнять работу несамостоятельно или общаться с другими участниками ЕГЭ, иметь при себе средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки и другие носители информации.

Также не допускается вынос из аудитории черновиков и экзаменационных материалов, запрещено фотографировать бланки и переписывать задания в черновики. Еще одно требование — в ходе экзамена запрещено перемещаться без сопровождения организатора, разговаривать и обмениваться любыми материалами и предметами.

