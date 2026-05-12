В ЮАР сын жестоко убил мать из-за подозрений в колдовстве

В ЮАР вынесли приговор жителю поселения Кака Локейшн за расправу над своей матерью, которую он заподозрил в колдовстве. Об этом сообщило издание IOL.

В июле прошлого года 47-летний мужчина пришел домой, где его семья собиралась провести традиционную церемонию. Однако во время застолья он подошел к женщине и начал выяснять с ней отношения.

Убийца обвинил мать в колдовстве, а затем достал нож и обезглавил ее. По словам полицейского Йолисы Мголоделы, мужчина на тот момент был в нетрезвом состоянии.

Правоохранители быстро задержали преступника. Его признали виновным в убийстве человека и распространений ложных обвинений. Мужчине назначили наказание в виде 20 лет лишения свободы и пожизненного запрета на владение оружием.

