Сын жестоко убил мать из-за подозрений в колдовстве

Мурад Устаров
Мужчину осудили на 20 лет.

В ЮАР сын жестоко убил мать из-за подозрений в колдовстве

В ЮАР вынесли приговор жителю поселения Кака Локейшн за расправу над своей матерью, которую он заподозрил в колдовстве. Об этом сообщило издание IOL.

В июле прошлого года 47-летний мужчина пришел домой, где его семья собиралась провести традиционную церемонию. Однако во время застолья он подошел к женщине и начал выяснять с ней отношения.

Убийца обвинил мать в колдовстве, а затем достал нож и обезглавил ее. По словам полицейского Йолисы Мголоделы, мужчина на тот момент был в нетрезвом состоянии.

Правоохранители быстро задержали преступника. Его признали виновным в убийстве человека и распространений ложных обвинений. Мужчине назначили наказание в виде 20 лет лишения свободы и пожизненного запрета на владение оружием.

Ранее в Индии местный житель в результате ссоры зарезал серпом продавца мороженого, а отрубленную голову забрал с собой. Мужчина в момент задержания готовил еду на кухне, держа рядом голову жертвы.

