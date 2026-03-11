«Видел молитвы святых»: юноша впал в кому на 18 дней и встретил Иисуса

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Он пережил клиническую смерть после тяжелой травмы головы.

Реальные доказательства существования Иисуса Христа

Mirror: мужчина провел 18 дней в коме и пообщался с Иисусом Христом

Юноша в возрасте 20 лет пережил клиническую смерть после тяжелой травмы головы. Он убежден, что побывал в раю и встретил Иисуса. Об этом сообщает Mirror.

Молодой человек по имени Гейб во время выполнения сложного трюка на скейтборде неудачно упал и ударился головой об асфальт. Он мгновенно потерял сознание, после чего был экстренно госпитализирован. Врачи ввели пациента в состояние медикаментозной комы на 18 дней, опасаясь, что, даже если он выживет, то останется в вегетативном состоянии.

Однако пока медики боролись за физическое тело парня, его сознание, по собственным словам, перенеслось в совершенно иное пространство, где царили абсолютная чистота, любовь и надежда.

Очнувшись, Гейб подробно описал свое пребывание в величественном золотом городе, который он счел раем. Мужчина утверждает, что видел процесс сбора молитв верующих в специальную небесную чашу. По его свидетельству, все небесное воинство замерло, когда молитвы наполняли этот сосуд, подчеркивая их важность для Творца.

«Я буквально видел молитвы святых, сыновей и дочерей Божьих. Я видел их с небес. Все они были собраны в эту чашу, в эту золотую чашу. И буквально все они были представлены в небесном чертоге, и все небеса замерли в ожидании, потому что наши молитвы — в приоритете у Отца», — утверждает Гейб.

Согласно рассказу Гейба, он лично видел Иисуса, который начал молиться за него в тот момент, когда золотая чаша наполнилась до краев. Именно эта божественная поддержка, по мнению молодого человека, позволила ему вернуться к жизни и восстановиться вопреки мрачным прогнозам специалистов.

После выхода из комы он почувствовал себя полностью изменившимся, осознал ценность заботы близких, которые поддерживали его в больнице. Подобные видения нередко посещают людей в критическом состоянии, хотя образы потустороннего мира могут сильно варьироваться.

