«Один день — бессилие, другой — подъем»: как Лерчек переносит химиотерапию

Дарья Орлова
Дарья Орлова 44 0

Близкий человек блогерши рассказал о переменчивом состоянии и важной детали лечения.

Как блогер Лерчек переносит химиотерапию состояние здоровья

Фото: © РИА Новости/ Михаил Воскресенский

Состояние блогера Лерчек после химиотерапии нестабильно и меняется каждые сутки

Друг Валерии Чекалиной (Лерчек) Георгий Камаев поделился в личном блоге новостями о ее самочувствии на фоне лечения.

Накануне блогерша завершила уже четвертый курс химиотерапии. Организм реагирует по-разному: состояние может резко меняться буквально за сутки.

«Один день может быть полное бессилие, а другой — прилив энергии и эмоциональный подъем. Но в целом есть положительная динамика, и организм хорошо воспринимает выбранный протокол лечения», — отметил Камаев.

Он подчеркнул, что важную роль в процессе восстановления играет не только медицинская часть, но и психологическое состояние. По его наблюдениям, Чекалина заметно оживляется, когда рядом находятся ее дети или появляется возможность заняться тем, что приносит радость.

«Поэтому в моменты хорошего самочувствия она старается не терять ни минуты и проживать эту жизнь во всей ее полноте. Возможно, в этом и есть одна из составляющих успеха лечения», — добавил он.

В конце сообщения Камаев отдельно поблагодарил всех, кто поддерживает блогершу в этот период.

«Мы благодарны каждому, кто молится, поддерживает и верит», — заключил он.

