«Один день — бессилие, другой — подъем»: как Лерчек переносит химиотерапию
Близкий человек блогерши рассказал о переменчивом состоянии и важной детали лечения.
Фото: © РИА Новости/ Михаил Воскресенский
Состояние блогера Лерчек после химиотерапии нестабильно и меняется каждые сутки
Друг Валерии Чекалиной (Лерчек) Георгий Камаев поделился в личном блоге новостями о ее самочувствии на фоне лечения.
Накануне блогерша завершила уже четвертый курс химиотерапии. Организм реагирует по-разному: состояние может резко меняться буквально за сутки.
«Один день может быть полное бессилие, а другой — прилив энергии и эмоциональный подъем. Но в целом есть положительная динамика, и организм хорошо воспринимает выбранный протокол лечения», — отметил Камаев.
Он подчеркнул, что важную роль в процессе восстановления играет не только медицинская часть, но и психологическое состояние. По его наблюдениям, Чекалина заметно оживляется, когда рядом находятся ее дети или появляется возможность заняться тем, что приносит радость.
«Поэтому в моменты хорошего самочувствия она старается не терять ни минуты и проживать эту жизнь во всей ее полноте. Возможно, в этом и есть одна из составляющих успеха лечения», — добавил он.
В конце сообщения Камаев отдельно поблагодарил всех, кто поддерживает блогершу в этот период.
«Мы благодарны каждому, кто молится, поддерживает и верит», — заключил он.
