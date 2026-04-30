Путин: нынешнее поколение россиян не уступает своим героическим предкам

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 53 0

Президент также поблагодарил жителей, которые занимаются восстановлением истории своих семей.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Современное поколение россиян работает на благо страны так же самоотверженно, как их отцы и деды. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов в рамках просветительского марафона «Знание. Первые».

Поводом для этого стала история одной из участниц мероприятия. Она рассказала о поисках своего родственника, погибшего во время Великой Отечественной войны. Глава государства поблагодарил девушку и всех россиян, которые занимаются восстановлением истории своих семей.

«На бережном отношении к памяти наших предков строится наше будущее. Это вы делаете по зову сердца. Это очень важное обстоятельство, которое создает уверенность в том, что мы не будем уступать отцам, дедам и прадедам», — подчеркнул Владимир Путин.

Президент отметил, что сегодня перед Россией стоят сложные задачи, решение которых необходимо для сохранения как малых этносов, так и всей страны в целом.

Ранее Путин заявил, что многообразие делает Россию уникальной и мощной державой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

Последние новости

17:31
Безопасность на первом месте: как будет работать интернет в майские праздники
17:28
«Ходячий миф»: на 87-м году жизни умер кантри-певец Дэвид Коу
17:21
Карина Кросс расплакалась из-за критики после свадьбы: «Люди перестали чувствовать»
17:18
Археолог Бутягин рассказал о первых часах после освобождения из польской тюрьмы
17:13
Путину продемонстрировали макет трубы, через которую ВС РФ освободили Суджу
17:09
«Перепугалась!» — как хоккеист на 11 лет младше сделал предложение Карине Кросс

Сейчас читают

«Я вдовец»: звезда «Кадетства» Артем Терехов рассказал, как один воспитывает сына
«Словно мышь в ловушке»: ранчо Эпштейна хранит не меньше тайн, чем его остров
Таинственное исчезновение: на свадьбе у тети жениха украли 725 граммов золота
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео