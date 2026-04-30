Путин: нынешнее поколение россиян не уступает своим героическим предкам

Современное поколение россиян работает на благо страны так же самоотверженно, как их отцы и деды. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов в рамках просветительского марафона «Знание. Первые».

Поводом для этого стала история одной из участниц мероприятия. Она рассказала о поисках своего родственника, погибшего во время Великой Отечественной войны. Глава государства поблагодарил девушку и всех россиян, которые занимаются восстановлением истории своих семей.

«На бережном отношении к памяти наших предков строится наше будущее. Это вы делаете по зову сердца. Это очень важное обстоятельство, которое создает уверенность в том, что мы не будем уступать отцам, дедам и прадедам», — подчеркнул Владимир Путин.

Президент отметил, что сегодня перед Россией стоят сложные задачи, решение которых необходимо для сохранения как малых этносов, так и всей страны в целом.

Ранее Путин заявил, что многообразие делает Россию уникальной и мощной державой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС