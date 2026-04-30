«Я вдовец»: звезда «Кадетства» Артем Терехов рассказал, как один воспитывает сына

Дарья Орлова
Дарья Орлова 2 679 0

Актер неожиданно раскрыл личную драму, о которой долго предпочитал молчать.

Актер Артем Терехов потерял жену и один воспитывает сына

Звезда «Кадетства» Артем Терехов потерял жену и один воспитывает сына

Актер Артем Терехов, известный по сериалу «Кадетство», впервые за долгое время появился в эфире и рассказал о тяжелых переменах в своей жизни.

Актер признался, что пережил личную трагедию — потерял супругу. Теперь он самостоятельно воспитывает сына.

«Я вдовец. Давайте не будем об этом. У меня есть сын, ему семь лет. Он занимается в музыкальной школе имени Дягилева. Выбрал фольклор», — сообщил актер.

Другие подробности о случившемся Терехов раскрывать не стал. Артист в целом предпочитает не обсуждать личную жизнь и редко появляется в медиапространстве. Судя по его социальным сетям, сейчас он не состоит в отношениях.

Ранее имя актера уже становилось предметом обсуждений. В 2019 году в эфире телепередачи появилась женщина, которая заявила, что воспитывает ребенка от звезды «Кадетства».

Тогда Терехов согласился пройти ДНК-тест, который показал отсутствие родства. В тот период он подчеркивал, что счастлив в браке и занимается воспитанием сына.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

