«Я вдовец»: звезда «Кадетства» Артем Терехов рассказал, как один воспитывает сына
Актер неожиданно раскрыл личную драму, о которой долго предпочитал молчать.
Фото: Instagram*/a_terekhov85
Актер Артем Терехов, известный по сериалу «Кадетство», впервые за долгое время появился в эфире и рассказал о тяжелых переменах в своей жизни.
Актер признался, что пережил личную трагедию — потерял супругу. Теперь он самостоятельно воспитывает сына.
«Я вдовец. Давайте не будем об этом. У меня есть сын, ему семь лет. Он занимается в музыкальной школе имени Дягилева. Выбрал фольклор», — сообщил актер.
Другие подробности о случившемся Терехов раскрывать не стал. Артист в целом предпочитает не обсуждать личную жизнь и редко появляется в медиапространстве. Судя по его социальным сетям, сейчас он не состоит в отношениях.
Ранее имя актера уже становилось предметом обсуждений. В 2019 году в эфире телепередачи появилась женщина, которая заявила, что воспитывает ребенка от звезды «Кадетства».
Тогда Терехов согласился пройти ДНК-тест, который показал отсутствие родства. В тот период он подчеркивал, что счастлив в браке и занимается воспитанием сына.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ
