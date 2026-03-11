«Разрешить ошибаться»: актриса Анна Ещенко о любви к себе

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 29 0

Оказывается, позволить себе просто жить и радоваться каждому дню не так просто!

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5- tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актриса Анна Ещенко: Я стараюсь отнестить к себе нежно, разрешить ошибаться

Актриса Анна Ещенко призналась, что пока только учится любить и принимать себя, а также окружающий мир со всеми его сложностями и противоречиями. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере романтического фильма «К себе нежно». Который как раз показывает пример поиска гармонии и обретения собственного голоса. Однако этот трудный путь, и одного просмотра экранной истории недостаточно, чтобы сразу оказаться на финише.

«Я не могу сказать, что я отношусь к себе нежно. Я могу сказать, что я стараюсь отнестись к себе нежно. Я считаю, что для меня это про замедлиться, про стать терпеливее к себе, про разрешить себе ошибаться, разрешить себе воспринимать этот мир и всех остальных людей такими, какие они есть, а не требовать в первую очередь от себя каких-то невероятных высот», — сказала Ещенко.

Фильм «К себе нежно» — экранизация бестселлера белорусской писательницы Ольги Примаченко. В центре сюжета 40-летняя Надя, хирург-отоларинголог, ежедневно исцеляющая органы чувств, но неспособная услышать саму себя и подать голос. В ее жизни много незавершенного и запретного, и кажется, пришло время разобраться в собственной душе и разрешить себе быть счастливой.

Сценарий в соавторстве с Примаченко написала Дарья Грацевич, режиссером выступил Иван Китаев. Главные роли исполнили Карина Разумовская, Артем Ткаченко, Алиса Конашенкова, Ольга Медынич, Пелагея Невзорова, Людмила Артемьева, Леонид Бичевин, Анна Ещенко и другие. Картина вышла в прокат 5 марта.

Ранее в интервью 5-tv.ru Карина Разумовская рассказала, как справляется с неуверенностью в себе. По словам актрисы, эту борьбу она ведет ежедневно — как женщина, мать и профессиональная артистка.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.74
-0.41 91.90
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:45
«Лекарства у меня нет»: Разумовская не раскрыла секрет человеческого счастья
7:30
Самолеты Су-25 уничтожили «опорник» боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:15
«Разрешить ошибаться»: актриса Анна Ещенко о любви к себе
7:05
Разрушены дома и дороги: кадры последствий ракетного удара ВСУ по Брянску
7:00
В Эквадоре реки вышли из берегов: разрушены мосты и дороги
6:45
Астану замело: более 1500 единиц техники борются со снегом

Сейчас читают

В Литве боятся конфискации Минском фур, застрявших в Белоруссии с прошлой осени
Судебный иск и громкий скандал: стюардесса облила четырехлетнюю девочку кипятком
«Ариадна даже не позвонила»: дочь и мать бросили Волочкову после операции
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить