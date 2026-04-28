«Можете как-то порезче реагировать?» — Алексей Воробьев высказал претензию поклонникам

Мария Гоманюк
Ролик певца, опубликованный четыре года назад, стал популярным в соцсетях только сейчас.

Алексей Воробьев попросил своих подписчиков активнее реагировать на его контент

Певец Алексей Воробьев в шутливой форме высказал претензию к подписчикам. В соцсети он прокомментировал интерес пользователей к своему старому видео в образе Джокера.

Ролик, опубликованный несколько лет назад, неожиданно стал мемом в соцсетях. Артист отреагировал на эту ситуацию с нескрываемой иронией. По словам Воробьева, его удивило не то, что видео начали активно использовать, а то, что это произошло только теперь — спустя четыре года.

Певец пояснил, что ролик был актуален еще в 2022 году, когда мог бы помочь привлечь внимание к его треку. Воробьев в шутку упрекнул подписчиков в слишком поздней реакции на контент.

«Вы можете как-то порезче, что ли, реагировать?» — обратился он к фанатам.

При этом он предложил поклонникам восстановить справедливость и поддержать его новую песню. Артист отметил, что раз фанаты активно используют его старый ролик, то могли бы на «бартерных условиях» помочь с продвижением свежего хита.

Только в комментариях далеко не все пользователи оценили такой подход артиста.

«Еще и предъявил… Артисты пошли, конечно»;

«Надо радоваться тому, что есть вообще реакция», — написали люди.

Однако в большинстве своем подписчики Алексея поняли его и поддерживали в той же манере.

«Песня очень классная, как все у этого талантливого человека»;

«Если претензия, то только такая»;

«Ну мы не виноваты, что вы опережаете события», — отмечали они.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие качества Алексея Воробьева нравятся его жене, заслуженной артистки России Аиде Гарифуллиной.

