«Можете как-то порезче реагировать?» — Алексей Воробьев высказал претензию поклонникам
Ролик певца, опубликованный четыре года назад, стал популярным в соцсетях только сейчас.
Алексей Воробьев попросил своих подписчиков активнее реагировать на его контент
Певец Алексей Воробьев в шутливой форме высказал претензию к подписчикам. В соцсети он прокомментировал интерес пользователей к своему старому видео в образе Джокера.
Ролик, опубликованный несколько лет назад, неожиданно стал мемом в соцсетях. Артист отреагировал на эту ситуацию с нескрываемой иронией. По словам Воробьева, его удивило не то, что видео начали активно использовать, а то, что это произошло только теперь — спустя четыре года.
Певец пояснил, что ролик был актуален еще в 2022 году, когда мог бы помочь привлечь внимание к его треку. Воробьев в шутку упрекнул подписчиков в слишком поздней реакции на контент.
«Вы можете как-то порезче, что ли, реагировать?» — обратился он к фанатам.
При этом он предложил поклонникам восстановить справедливость и поддержать его новую песню. Артист отметил, что раз фанаты активно используют его старый ролик, то могли бы на «бартерных условиях» помочь с продвижением свежего хита.
Только в комментариях далеко не все пользователи оценили такой подход артиста.
«Еще и предъявил… Артисты пошли, конечно»;
«Надо радоваться тому, что есть вообще реакция», — написали люди.
Однако в большинстве своем подписчики Алексея поняли его и поддерживали в той же манере.
«Песня очень классная, как все у этого талантливого человека»;
«Если претензия, то только такая»;
«Ну мы не виноваты, что вы опережаете события», — отмечали они.
