«Мой маленький сыночек»: Киркоров хочет улететь на луну со своей собакой

Евгения Алешина
Король российской поп-эстрады не желает расставаться со своим любимцем ни на минуту.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Народный артист России Филипп Киркоров хотел бы улететь на Луну со своей собакой породы мальтипу по имени Леонардо. Об этом он заявил корреспонденту 5-tv.ru на Pre-party 15-й юбилейной премии «РУ. ТВ».

«Не знаю, как МКС, но на Луну бы я полетел», — сказал артист, отвечая на вопрос журналистов о возможной поездке в космос.

Киркоров напомнил, что у него есть даже песня под названием «Луна» на его виниловом альбоме. Артист уверен, что переживет полет нормально, ведь у него нет проблем со здоровьем.

«У меня нет проблем со здоровьем. Как видите, в свои 59 выгляжу достаточно неплохо», — утверждает король российской поп-эстрады.

Но находиться одному в космосе артисту будет очень одиноко, именно поэтому он и хочет взять с собой собаку.

«Мой маленький сыночек», — так ласково отзывается Киркоров о Леонардо.

Киркоров не расстается с любимцем ни на минуту, поэтому на Луну Леонардо поедет точно. Собака часто путешествует с артистом. Например, недавно Киркоров брал с собой пса в Питер.

«Я с ним не расстаюсь», — заключил певец.

Ранее 5-tv.ru писал, что сказал Киркоров о растущей славе щенка. Исполнитель признался, что никогда не опасался успехов близких людей.

