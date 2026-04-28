«Мой маленький сыночек»: Киркоров хочет улететь на луну со своей собакой

Киркоров хочет улететь на луну со своей собакой

Народный артист России Филипп Киркоров хотел бы улететь на Луну со своей собакой породы мальтипу по имени Леонардо. Об этом он заявил корреспонденту 5-tv.ru на Pre-party 15-й юбилейной премии «РУ. ТВ».

«Не знаю, как МКС, но на Луну бы я полетел», — сказал артист, отвечая на вопрос журналистов о возможной поездке в космос.

Киркоров напомнил, что у него есть даже песня под названием «Луна» на его виниловом альбоме. Артист уверен, что переживет полет нормально, ведь у него нет проблем со здоровьем.

«У меня нет проблем со здоровьем. Как видите, в свои 59 выгляжу достаточно неплохо», — утверждает король российской поп-эстрады.

Но находиться одному в космосе артисту будет очень одиноко, именно поэтому он и хочет взять с собой собаку.

«Мой маленький сыночек», — так ласково отзывается Киркоров о Леонардо.

Киркоров не расстается с любимцем ни на минуту, поэтому на Луну Леонардо поедет точно. Собака часто путешествует с артистом. Например, недавно Киркоров брал с собой пса в Питер.

«Я с ним не расстаюсь», — заключил певец.

