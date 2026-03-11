Звезду Netflix арестовали по обвинению в изнасиловании ребенка

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 34 0

В 2023 году подозреваемый в страшном преступлении Пол Прис стал победителем шоу Outlast.

В США звезду Netflix арестовали за изнасилование ребенка

Фото: youtube.com/Paul Preece

Звезду Netflix Пола Приса арестовали по обвинению в изнасиловании ребенка

Звезду популярных шоу Пола Приса-младшего арестовали в американском штате Теннесси по обвинению в сексуальном насилии над ребенком. 51-летнего победителя первого сезона реалити-шоу Outlast, выходившего на стриминговом сервисе Netflix, задержали 6 марта и поместили в тюрьму округа Нокс.

По данным журнала People, суд назначил ему залог в размере 150 тысяч долларов (более 11,8 миллиона рублей. — Прим. ред.). Если он заплатит, после освобождения должен будет носить GPS-трекер. Подробности преступления, доказательства и другие детали, а также личность пострадавшего ребенка официально не раскрываются.

«Прис был арестован по подозрению в насильственных действиях сексуального характера, изнасиловании ребенка и покушении на изнасилование ребенка», — сказано в материале.

Пол Прис-младший участвовал в реалити-шоу в 2023 году. В рамках проекта 16 участников десантировались на отдаленную территорию Аляски с парашютами и работали в командах, чтобы выжить в местных суровых и диких условиях. Главный приз — миллион долларов — победитель разделил с финалистами Ником Раднером и Сетом Люкером.

Ранее 5-tv.ru рассказывал мрачную историю роскошного особняка британской экс-телезвезды Рольфа Харриса на берегу Темзы. Его осудили за педофилию. В этом доме преступник скончался, а теперь родственники не могут его продать из-за дурной славы. Годами телеведущий оставался безнаказанным, но в 2014-м был осужден на пять лет и девять месяцев за растление четырех девочек-подростков.

