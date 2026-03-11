Звезду Netflix арестовали по обвинению в изнасиловании ребенка

Звезду Netflix Пола Приса арестовали по обвинению в изнасиловании ребенка

Звезду популярных шоу Пола Приса-младшего арестовали в американском штате Теннесси по обвинению в сексуальном насилии над ребенком. 51-летнего победителя первого сезона реалити-шоу Outlast, выходившего на стриминговом сервисе Netflix, задержали 6 марта и поместили в тюрьму округа Нокс.

По данным журнала People, суд назначил ему залог в размере 150 тысяч долларов (более 11,8 миллиона рублей. — Прим. ред.). Если он заплатит, после освобождения должен будет носить GPS-трекер. Подробности преступления, доказательства и другие детали, а также личность пострадавшего ребенка официально не раскрываются.

«Прис был арестован по подозрению в насильственных действиях сексуального характера, изнасиловании ребенка и покушении на изнасилование ребенка», — сказано в материале.

Пол Прис-младший участвовал в реалити-шоу в 2023 году. В рамках проекта 16 участников десантировались на отдаленную территорию Аляски с парашютами и работали в командах, чтобы выжить в местных суровых и диких условиях. Главный приз — миллион долларов — победитель разделил с финалистами Ником Раднером и Сетом Люкером.

