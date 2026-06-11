«Гены никуда не денешь»: певица MARGO про воспитание сына

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 1 102 0

Четырехлетний наследник певицы уже проявляет себя джентльменом.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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MARGO воспитывает сына будущим бизнесменом

Певица MARGO (Маргарита Овсянникова — настоящее имя) старается держать сына в рамках, чтобы он не наглел. Об этом артистка рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премии FASHION PEOPLE AWARDS TEENS 2026.

«Я просто очень люблю своего сына, но в то же время держу его в рамках. Если я понимаю, что он наглеет, мы его остепеняем и объясняем, как правильно и по-хорошему, и по-строгому», — уточнила певица.

MARGO призналась, что, как и, наверное, все родители, иногда срывается на ребенке, хоть и старается сдерживаться. В этом ей помогает, в том числе и совет психолога. Специалист рекомендовал уйти в другую комнату, когда понимаешь, что начал злиться.

Также артистка рассказала, кем видит сына в будущем и старается его воспитывать соответственно.

«Я всячески его не привлекала к творческим делам, потому что я думаю, что он все-таки мужчина, я хочу, чтобы он был бизнесменом. Но гены никуда не денешь. Как только он чувствует музыку, слышит, он сразу меня тащит туда. И я понимаю, что он точно будет танцевать и петь», — отметила знаменитость.

Она добавила также, что восхищается тем, как в ее четырехлетнем наследнике проявляется способность заботиться о других. Он по собственной инициативе может принести другому человеку тапочки или пододвинуть маме стул. При этом, по словам MARGO, взрослые, которые окружают мальчика, подобным джентльменским жестам его не обучали.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что справляться со стрессом MARGO помогает стрельба из гладкоствольных ружей дробовыми зарядами по специальным мишеням-«тарелочкам». Такое времяпрепровождение — одно из любимых хобби исполнительницы.

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