Преимущество перед сверстниками: отцовство помогает сохранить молодость мозга

AJPH: отцовство помогает сохранить молодость мозга

Отцовство может приносить не только новые заботы, но и неожиданную пользу для здоровья. Ученые выяснили, что мужчины, воспитывающие детей, нередко демонстрируют более высокие когнитивные показатели в зрелом возрасте по сравнению со своими бездетными сверстниками. К такому выводу пришли исследователи, результаты работы которых опубликованы в American Journal of Public Health.

Почему ученых заинтересовали родители

В последние годы специалисты все чаще изучают влияние родительства не только на психологическое состояние человека, но и на работу мозга.

Ранее исследования показывали, что после рождения ребенка мозг родителей меняется. Это связано с необходимостью постоянно учиться новому, адаптироваться к меняющимся условиям и решать множество задач одновременно.

Новая работа показала, что подобная умственная нагрузка может иметь долгосрочные преимущества.

Как дети тренируют мозг

По словам исследователей, воспитание ребенка требует постоянной когнитивной активности. Родителям приходится:

планировать распорядок дня;

помогать детям с учебой;

решать бытовые проблемы;

общаться с педагогами и другими родителями;

быстро реагировать на новые ситуации.

Все это заставляет мозг регулярно работать и адаптироваться к меняющимся условиям. Фактически родительство становится своеобразной интеллектуальной тренировкой, которая продолжается годами.

Важны не только дети

Авторы исследования отмечают, что дело не только в самом факте появления ребенка. Родители часто ведут более активную социальную жизнь, поддерживают широкий круг общения и остаются вовлеченными в жизнь семьи даже спустя десятилетия.

Известно, что социальная активность считается одним из факторов, способных замедлять возрастное снижение когнитивных функций.

Что происходит с мозгом

Ученые предполагают, что постоянная умственная и эмоциональная нагрузка способствует сохранению нейропластичности — способности мозга перестраивать связи между нервными клетками и адаптироваться к новым задачам.

Именно нейропластичность считается одним из важнейших механизмов поддержания когнитивного здоровья в пожилом возрасте.

Проще говоря, чем чаще мозг сталкивается с необходимостью учиться и решать новые задачи, тем дольше он сохраняет свою эффективность.

Но дети не заменят здоровый образ жизни

Исследователи подчеркивают, что родительство само по себе не гарантирует защиту от возрастных изменений. На состояние мозга по-прежнему влияют:

физическая активность;

качество сна;

питание;

уровень стресса;

отсутствие вредных привычек;

социальная вовлеченность.

Однако данные показывают, что воспитание детей может стать одним из факторов, поддерживающих когнитивное здоровье на протяжении жизни.

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