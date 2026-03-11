Четыре человека пострадали от падения двух беспилотников у аэропорта в Дубае

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Состояние раненых неизвестно.

Сколько человек пострадали от обстрелов в Дубае

Фото: www.globallookpress.com/Markus Mainka

Четыре человека пострадали от падения двух беспилотных летательных аппаратов в районе аэропорта Дубая. Об этом сообщили местные власти.

О состоянии пострадавших не известно.

Как ранее сообщили в Минобороны ОАЭ, с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке на территории страны были ранены 122 человека. Силами противовоздушной обороны были перехвачены более 1300 беспилотников, а также восемь крылатых и 241 баллистическая ракета.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Обстановка в регионе резко обострилась после того, как США и Израиль 28 февраля объявили о начале военной операции против Ирана. По информации американской стороны, в течение первых 12 часов вооруженные силы США нанесли порядка 900 ударов по различным целям на территории республики.

Среди погибших с иранской стороны — верховный лидер аятолла Али Хаменеи, командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур и другие представители высшего руководства.

В ответ КСИР начал операцию «Правдивое обещание». В рамках этой кампании удары нанесли по американским военным объектам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и других странах, а также по территории Израиля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.


