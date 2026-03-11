Новый имидж и грандиозные планы: певица Слава возвращается к гастролям

После скандального концерта в Пензе певица Слава возвращается к гастролям

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) продемонстрировала радикальную смену имиджа и объявила о подготовке к новому гастрольному туру. Об этом сообщает 7Дней.ру.

Артистка опубликовала в социальных сетях фотографии с экстремально короткой стрижкой: на снимках видно, что звезда полностью выбрила виски, оставив лишь небольшую челку. Эпатажный образ дополнили насыщенный макияж и темный наряд.

Несмотря на недавние заявления о возможном уходе со сцены из-за эмоционального выгорания, исполнительница подтвердила, что уже в апреле текущего года отправится в очередную поездку по городам России с концертной программой.

Причиной резких перемен в настроении и внешности знаменитости стал неприятный инцидент, произошедший 1 марта во время ее выступления в Пензе. Тогда несколько зрительниц прорвались на сцену, мешали проведению шоу и выкрикивали в адрес певицы оскорбительные фразы.

Слава пыталась урегулировать конфликт самостоятельно, однако столкновение привело к срыву мероприятия и истерике артистки за кулисами.

В тот момент она всерьез заявляла о намерении прекратить профессиональную деятельность. Поддержку коллеге выразила певица Валерия, отметив, что ответственность за случившееся лежит прежде всего на службе безопасности площадки, которая не смогла защитить исполнительницу от агрессивных посетителей.

В медийном пространстве также обсуждалась версия о возможной постановке скандала ради привлечения внимания. Подозрения вызвал тот факт, что видеозапись потасовки мгновенно появилась в региональных изданиях, чьи сотрудники оказались в зале. Тем не менее Слава дала понять, что тяжелый период остался позади, а смена прически стала символом начала нового этапа.

Ранее старшая дочь певицы также публично комментировала тревожное состояние матери, подтверждая, что звезда находилась на грани нервного срыва. Сейчас артистка полна сил и готова к встрече с поклонниками в обновленном виде.

