Битва за название: Ким Кардашьян обвинили в краже интеллектуальной собственности
Популярная телезвезда может лишиться прав на одну из своих самых прибыльных коллекций нижнего белья.
Нью-йоркский дизайнер Дениз Чезаре инициировала судебное разбирательство против знаменитой американской предпринимательницы Ким Кардашьян, обвинив ее в незаконном присвоении наименования бренда. Об этом сообщило издание Page Six.
Согласно материалам дела, поданным в Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка в конце марта, основательница марки Fits Everybody To AT утверждает, что звезда реалити-шоу использовала практически идентичное название для своей хитовой линейки Skims Fits Everybody.
По мнению истицы, действия Кардашьян нанесли серьезный ущерб ее предпринимательской деятельности, так как схожесть названий путает потенциальных покупателей и лишает оригинальный бренд уникальности.
В исковом заявлении Чезаре подчеркивает, что ее компания начала функционировать и продвигать свои товары на рынке значительно раньше, чем была создана империя Skims.
Дизайнер утверждает, что неоднократно пыталась урегулировать вопрос мирным путем, направляя Ким Кардашьян официальные уведомления о нарушении прав на зарегистрированный товарный знак.
Однако никакой реакции со стороны медийной личности не последовало. Теперь модельер требует через суд наложить полный запрет на использование спорного словосочетания в продукции Skims, а также выплатить ей денежную компенсацию, размер которой должен покрыть финансовые потери и все издержки на адвокатов.
Стоит отметить, что семья Кардашьян-Дженнер регулярно оказывается в центре юридических скандалов. Совсем недавно, в феврале, стало известно о претензиях к младшей сестре Ким — Кайли Дженнер.
Бывшая сотрудница ее штаба, работавшая домработницей, обратилась в органы правосудия с жалобами на неподобающее отношение. Женщина заявила, что в процессе работы сталкивалась с проявлениями дискриминации на расовой почве, регулярными унижениями и психологическим давлением со стороны своей работодательницы.
Судебные тяжбы подобного рода становятся для звездного семейства привычным фоном их масштабного бизнеса в индустрии красоты и моды.
