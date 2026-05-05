Битва за название: Ким Кардашьян обвинили в краже интеллектуальной собственности

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 38 0

Популярная телезвезда может лишиться прав на одну из своих самых прибыльных коллекций нижнего белья.

Кто подал на Ким Кардашьян в суд и почему причины детали

Фото: www.globallookpress.com/imageSPACE

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ким Кардашьян обвинили в краже интеллектуальной собственности

Нью-йоркский дизайнер Дениз Чезаре инициировала судебное разбирательство против знаменитой американской предпринимательницы Ким Кардашьян, обвинив ее в незаконном присвоении наименования бренда. Об этом сообщило издание Page Six.

Согласно материалам дела, поданным в Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка в конце марта, основательница марки Fits Everybody To AT утверждает, что звезда реалити-шоу использовала практически идентичное название для своей хитовой линейки Skims Fits Everybody.

По мнению истицы, действия Кардашьян нанесли серьезный ущерб ее предпринимательской деятельности, так как схожесть названий путает потенциальных покупателей и лишает оригинальный бренд уникальности.

В исковом заявлении Чезаре подчеркивает, что ее компания начала функционировать и продвигать свои товары на рынке значительно раньше, чем была создана империя Skims.

Дизайнер утверждает, что неоднократно пыталась урегулировать вопрос мирным путем, направляя Ким Кардашьян официальные уведомления о нарушении прав на зарегистрированный товарный знак.

Однако никакой реакции со стороны медийной личности не последовало. Теперь модельер требует через суд наложить полный запрет на использование спорного словосочетания в продукции Skims, а также выплатить ей денежную компенсацию, размер которой должен покрыть финансовые потери и все издержки на адвокатов.

Стоит отметить, что семья Кардашьян-Дженнер регулярно оказывается в центре юридических скандалов. Совсем недавно, в феврале, стало известно о претензиях к младшей сестре Ким — Кайли Дженнер.

Бывшая сотрудница ее штаба, работавшая домработницей, обратилась в органы правосудия с жалобами на неподобающее отношение. Женщина заявила, что в процессе работы сталкивалась с проявлениями дискриминации на расовой почве, регулярными унижениями и психологическим давлением со стороны своей работодательницы.

Судебные тяжбы подобного рода становятся для звездного семейства привычным фоном их масштабного бизнеса в индустрии красоты и моды.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+24° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
75.44
0.64 88.27
-0.37
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:50
Погрузились на 28 метров: дайверы провели подводный «Бессмертный полк»
15:35
В Москве открылся первый в России музей пластической скульптуры
15:15
Праздник для каждого: парады для ветеранов и детей войны проходят в России
15:05
«Позвоните в МЧС»: матери пропавших туристок в Карачаево-Черкесии об их последнем звонке
15:03
Кировские хирурги извлекли из глаза пациентки трехсантиметрового паразита
15:00
Патриотическая акция «Катюша» набирает обороты по всей России

Сейчас читают

«Желаю гореть в аду»: девушку, тайно снявшую Лерчек в спортзале, исключили из клуба
Нет таланта, невезение или лень: психолог объяснила, почему вы не достигаете целей
Тайга хранит ответы: поиски Усольцевых вышли на новый этап
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео