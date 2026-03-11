Стивен Спилберг признан богатейшим в мире из знаменитостей

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 17 0

В тройку также вошли режиссер Джордж Лукас и баскетболист Майкл Джордан.

Какое состояние у Стивена Спилберга

Фото: www.globallookpress.com/C Flanigan

Американский режиссер и продюсер Стивен Спилберг возглавил список богатейших знаменитостей мира по итогам 2025 года. Об этом говорится в опубликованном 39-м ежегодном рейтинге долларовых миллиардеров журнала Forbes.

Его состояние достигло 7,1 миллиарда долларов, увеличившись за год на 1,8 миллиарда долларов. Издание пишет, что состояние выросло благодаря отчислениям от парков аттракционов студии Universal Pictures: «Мира Юрского периода», «Индианы Джонса» и других франшиз.

Вторую строчку в списке занял другой американский режиссер, основатель киновселенной «Звездные войны» Джордж Лукас. По данным журнала, состояние 80-летнего постановщика составляет 5,1 миллиарда долларов.

Тройку самых успешных знаменитостей замкнул бывший профессиональный баскетболист и легенда Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) Майкл Джордан с состоянием в 4,3 миллиарда долларов.

В топ-10 списка также вошли председатель совета директоров WWE Винс Макмэн, телеведущая и предпринимательница Опра Уинфри, рэпер Jay-Z, певица Тейлор Свифт, модель Ким Кардашьян, режиссер Питер Джексон и баскетболист Мэджик Джонсон.

