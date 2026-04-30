Парадокс лишнего веса: почему вы толстеете даже на правильном питании
Спорт и здоровое питание не всегда помогают достичь идеальной фигуры. Какие факторы мешают избавиться от ненавистных килограммов?
Что, если причина лишнего веса и развития сахарного диабета кроется не только в отсутствии спорта и диеты? В таком случае, вполне реально толстеть на «правильном» питании.
Как гормональный фон и образ жизни действительно связаны с фигурой, эксклюзивно 5-tv.ru объяснила врач-эндокринолог Гюльнара Сеидова.
Какие гормоны влияют на набор веса
Если похудеть не выходит по гормональным причинам, вес растет резко или, наоборот, скачкообразно то падает, то повышается в короткие промежутки времени. Еще на такую природу набора массы тела указывает сонливость, хроническая усталость, бесконтрольное усиление голода.
«Всего 3—5% отвечает за набор веса. Но все равно при походе к эндокринологу мы обязательно исключаем эндокринные причины», — рассказала Сеидова Гюльнара в ходе круглого стола «Профилактическая медицина для женщин: как сохранить энергию, молодость и работоспособность в быстро меняющемся мире».
Ключевые гормоны, которые могут влиять на вес:
- Гормоны щитовидной железы — в первую очередь проверяют уровень ТТГ — тиреотропного гормона. Это базовый маркер, который достаточно сдавать раз в год при отсутствии симптомов;
- Глюкоза — не причина, а скорее следствие повышения веса. Ее уровень помогает оценить общее состояние обмена веществ;
- Пролактин — проверяют при нарушениях менструального цикла;
- Кортизол — исследуют при повышенном давлении и уровне глюкозы. Еще его называют гормоном стресса, так как его уровень при таком раскладе растет первым и усиливает тягу к углеводам и жирным продуктам.
Если явных симптомов нет, углубленное исследование не требуется — достаточно ежегодной проверки ТТГ. Остальные анализы назначают индивидуально, исходя из клинической картины.
Когда же ТТГ, уровень глюкозы в крови, пролактин и кортизол в норме, скорее всего, причина лишнего веса кроется не в гормонах.
Можно ли набрать лишний вес, если питаться правильно и заниматься спортом
Гормональные сбои действительно могут приводить к набору веса даже при сбалансированном питании.
«Например, если мы говорим про гипотиреоз, то есть снижение функции щитовидной железы, происходит падение скорости метаболизма, человек отекает быстрее и действительно повышается вес. Но это не 20—30 кг, это 5—10 кг. То есть, вроде как для кого-то незначительное, но для кого-то сильное повышение веса», — пояснила Сеидова.
И все равно самый частый фактор набора веса — профицит калорий. Если человек находится в дефиците калорий, генетическая предрасположенность к полноте не приведет к серьезному увеличению массы тела.
Что касается спорта и активного образа жизни — физические нагрузки не меняют выработку гормонов. Они работают по своим законам. Так что избавиться от лишнего веса, только проходив всем известные 10 тысяч шагов в день, не получится.
«А вы находитесь в дефиците калорий? Тут еще учитывается не только сколько вы ходите, сколько еще вы едите и находитесь ли вы в дефиците калорий. И ваша в целом жизнь: как вы спите, насколько много у вас стресса», — подчеркнула эксперт.
Спорт полезен для здоровья в целом и может контролировать вес — то есть переключать внимание с еды на состояние своего тела. Он отвечает за наращивание мышечной массы: чем больше мышц, тем лучше циркулирует кислород, и улучшение общего самочувствия. Регулярная активность снижает стресс, улучшает сон и поддерживает тонус организма.
Связаны ли проблемы с похудением с плохой генетикой и недосыпом
Причина полноты и ожирения — переизбыток калорий, переедание.
«Генетика тоже отчасти играет какую-то роль, но все же, если мы склонны к полноте, но находимся в дефиците калорий, мы не допустим повышения веса», — подчеркнула врач.
Если же человек придерживается здоровой диеты, но пребывает в стрессе, недостаточно и некачественно спит, масса тела тоже может немного увеличиваться — из-за отечности.
«Но не на 5—10 килограмм — это большая разница. Ну, пусть будет 1 — 2 килограмма отеков, но это не 5—10, которые прямо значимо влияют на наше здоровье и на метаболические осложнения», — заверила Сеидова.
Вообще отеки могут возникать по разным причинам:
- Избыток соли в рационе. Например, после употребления соленой рыбы, роллов или суши уровень соли в организме повышается, и утром может появиться отек;
- Заболевания органов. Проблемы с щитовидной железой, почками, печенью или сердцем могут вызывать выраженные отеки. В таких случаях требуется углубленная диагностика.
Связано ли развитие сахарного диабета с отсутствием спорта и диеты
Причины развития диабета связаны с его типами. Основных два:
- Диабет 1-го типа имеет аутоиммунное происхождение. Это не связано с генетикой или образом жизни — организм сам атакует клетки, вырабатывающие инсулин. Чаще всего проявляется в детстве или юности;
- Диабет 2-го типа связан с сочетанием факторов: генетической предрасположенности и образа жизни. Хотя генетика играет роль, образ жизни может как спровоцировать болезнь, так и помочь ее предотвратить.
«Ожирение ведет к инсулинорезистентности, к повышению глюкозы. Глюкоза — диабет. Ну, как бы прямая связь», — рассказала эксперт.
Что реально помогает поддерживать нормальный вес
Генетика — штука важная, но, как ни крути, именно похудение профилактирует развития сахарного диабета и ожирения.
В контроле массы тела помогают:
- Дефицит калорий — главный принцип контроля веса. Даже при генетической предрасположенности к полноте правильное соотношение потребляемых и расходуемых калорий позволяет держать массу тела в норме;
- Качественный сон. Недостаток сна повышает уровень кортизола, что может приводить к отекам и небольшому набору веса.;
- Управление стрессом. Хронический стресс провоцирует заедание, выбор быстрых углеводов и нарушение микробиома кишечника;
- Физическая активность. Ходьба (10 тысяч шагов в день) и силовые тренировки поддерживают мышечную массу, что важно для метаболизма;
- Регулярная диагностика. Ежегодный анализ на ТТГ и контроль уровня глюкозы помогают вовремя выявить эндокринные проблемы;
- Осознанное питание. Ведение дневника питания помогает понять, какие продукты вызывают отеки или тяжесть, и скорректировать рацион;
- Профилактика осложнений. Контроль веса снижает риск инсулинорезистентности и сахарного диабета 2-го типа.
