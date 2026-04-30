Парадокс лишнего веса: почему вы толстеете даже на правильном питании

Что, если причина лишнего веса и развития сахарного диабета кроется не только в отсутствии спорта и диеты? В таком случае, вполне реально толстеть на «правильном» питании.

Как гормональный фон и образ жизни действительно связаны с фигурой, эксклюзивно 5-tv.ru объяснила врач-эндокринолог Гюльнара Сеидова.

Какие гормоны влияют на набор веса

Почему растет вес: причины, лечение диабета, ожирения. Фото: 5-tv.ru

Если похудеть не выходит по гормональным причинам, вес растет резко или, наоборот, скачкообразно то падает, то повышается в короткие промежутки времени. Еще на такую природу набора массы тела указывает сонливость, хроническая усталость, бесконтрольное усиление голода.

«Всего 3—5% отвечает за набор веса. Но все равно при походе к эндокринологу мы обязательно исключаем эндокринные причины», — рассказала Сеидова Гюльнара в ходе круглого стола «Профилактическая медицина для женщин: как сохранить энергию, молодость и работоспособность в быстро меняющемся мире».

Ключевые гормоны, которые могут влиять на вес:

Гормоны щитовидной железы — в первую очередь проверяют уровень ТТГ — тиреотропного гормона. Это базовый маркер, который достаточно сдавать раз в год при отсутствии симптомов;

Глюкоза — не причина, а скорее следствие повышения веса. Ее уровень помогает оценить общее состояние обмена веществ;

Пролактин — проверяют при нарушениях менструального цикла;

Кортизол — исследуют при повышенном давлении и уровне глюкозы. Еще его называют гормоном стресса, так как его уровень при таком раскладе растет первым и усиливает тягу к углеводам и жирным продуктам.

Если явных симптомов нет, углубленное исследование не требуется — достаточно ежегодной проверки ТТГ. Остальные анализы назначают индивидуально, исходя из клинической картины.

Когда же ТТГ, уровень глюкозы в крови, пролактин и кортизол в норме, скорее всего, причина лишнего веса кроется не в гормонах.

Можно ли набрать лишний вес, если питаться правильно и заниматься спортом

Почему растет вес: причины, лечение диабета, ожирения. Фото: 5-tv.ru

Гормональные сбои действительно могут приводить к набору веса даже при сбалансированном питании.

«Например, если мы говорим про гипотиреоз, то есть снижение функции щитовидной железы, происходит падение скорости метаболизма, человек отекает быстрее и действительно повышается вес. Но это не 20—30 кг, это 5—10 кг. То есть, вроде как для кого-то незначительное, но для кого-то сильное повышение веса», — пояснила Сеидова.

И все равно самый частый фактор набора веса — профицит калорий. Если человек находится в дефиците калорий, генетическая предрасположенность к полноте не приведет к серьезному увеличению массы тела.

Что касается спорта и активного образа жизни — физические нагрузки не меняют выработку гормонов. Они работают по своим законам. Так что избавиться от лишнего веса, только проходив всем известные 10 тысяч шагов в день, не получится.

«А вы находитесь в дефиците калорий? Тут еще учитывается не только сколько вы ходите, сколько еще вы едите и находитесь ли вы в дефиците калорий. И ваша в целом жизнь: как вы спите, насколько много у вас стресса», — подчеркнула эксперт.

Спорт полезен для здоровья в целом и может контролировать вес — то есть переключать внимание с еды на состояние своего тела. Он отвечает за наращивание мышечной массы: чем больше мышц, тем лучше циркулирует кислород, и улучшение общего самочувствия. Регулярная активность снижает стресс, улучшает сон и поддерживает тонус организма.

Связаны ли проблемы с похудением с плохой генетикой и недосыпом

Почему растет вес: причины, лечение диабета, ожирения. Фото: 5-tv.ru

Причина полноты и ожирения — переизбыток калорий, переедание.

«Генетика тоже отчасти играет какую-то роль, но все же, если мы склонны к полноте, но находимся в дефиците калорий, мы не допустим повышения веса», — подчеркнула врач.

Если же человек придерживается здоровой диеты, но пребывает в стрессе, недостаточно и некачественно спит, масса тела тоже может немного увеличиваться — из-за отечности.

«Но не на 5—10 килограмм — это большая разница. Ну, пусть будет 1 — 2 килограмма отеков, но это не 5—10, которые прямо значимо влияют на наше здоровье и на метаболические осложнения», — заверила Сеидова.

Вообще отеки могут возникать по разным причинам:

Избыток соли в рационе. Например, после употребления соленой рыбы, роллов или суши уровень соли в организме повышается, и утром может появиться отек;

Заболевания органов. Проблемы с щитовидной железой, почками, печенью или сердцем могут вызывать выраженные отеки. В таких случаях требуется углубленная диагностика.

Связано ли развитие сахарного диабета с отсутствием спорта и диеты

Почему растет вес: причины, лечение диабета, ожирения. Фото: 5-tv.ru

Причины развития диабета связаны с его типами. Основных два:

Диабет 1-го типа имеет аутоиммунное происхождение. Это не связано с генетикой или образом жизни — организм сам атакует клетки, вырабатывающие инсулин. Чаще всего проявляется в детстве или юности;

Диабет 2-го типа связан с сочетанием факторов: генетической предрасположенности и образа жизни. Хотя генетика играет роль, образ жизни может как спровоцировать болезнь, так и помочь ее предотвратить.

«Ожирение ведет к инсулинорезистентности, к повышению глюкозы. Глюкоза — диабет. Ну, как бы прямая связь», — рассказала эксперт.

Что реально помогает поддерживать нормальный вес

Почему растет вес: причины, лечение диабета, ожирения. Фото: 5-tv.ru

Генетика — штука важная, но, как ни крути, именно похудение профилактирует развития сахарного диабета и ожирения.

В контроле массы тела помогают: