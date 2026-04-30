«Дожить до 107»: Кэмерон Диас обеспокоена своим поздним материнством
Младшему ребенку 53-летней звезды исполнилось два года.
Фото: www.globallookpress.com/Barbara Hine
Американская актриса Кэмерон Диас призналась, что испытывает серьезное беспокойство и психологическое давление из-за статуса возрастной матери. Об этом она рассказала в интервью журналу «ОК!».
В свои 53 года артистка осознает, что ей необходимо обладать колоссальным запасом здоровья и энергии, чтобы участвовать в жизни своих маленьких детей и поставить их на ноги. Звезда подчеркнула, что ее главной жизненной целью теперь стало долголетие.
На сегодняшний день Кэмерон Диас воспитывает двух наследников: шестилетнюю дочь Раддикс и двухлетнего сына Кардинала.
Первый опыт материнства пришел к ней в 47 лет, что накладывает определенный отпечаток на ее восприятие будущего.
«Единственное давление для меня сейчас — мне нужно дожить, например, до 107 лет, понимаете? Женщины, которые рожают в моем возрасте, на самом деле на 20 лет моложе меня. И это интересное положение, потому что я не такого возраста. Но я хочу чувствовать себя такой же бодрой ради своего ребенка», — рассказала она.
Несмотря на все тревоги, Диас искренне называет родительство самой прекрасной и важной частью своей биографии.
Личная жизнь актрисы кардинально изменилась после встречи с музыкантом Бенджи Мэдденом, участником рок-группы Good Charlotte. Пара оформила свои отношения в 2015 году.
Спустя два года после свадьбы Кэмерон приняла радикальное решение завершить активную карьеру в Голливуде и перестала сниматься, полностью посвятив себя домашнему очагу.
Дочь Раддикс появилась в семье в конце 2019 года, а весной 2024 года супруги поделились радостной новостью о рождении сына. Сейчас Диас старается максимально дистанцироваться от публичности, концентрируясь на воспитании детей и поддержании своего физического состояния.
