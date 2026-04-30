Депортированный из Шотландии самопровозглашенный король хочет захватить Гану

Scottish Sun: депортированный самопровозглашенный король хочет захватить Гану

Из Шотландии депортировали самопровозглашенного монарха Кофи Оффе на родину, в Гану. Однако мужчина не успел сойти с самолета, как объявил о своих намерениях захватить страну. Об этом сообщило The Scottish Sun.

История началась с того, что он вместе со своими спутницами организовал лагерь в лесной зоне неподалеку от города Джедбурга, объявив эту территорию суверенным королевством Кубала.

Поселение просуществовало около полугода, в течение которых «правитель» призывал сторонников переезжать на его «землю обетованную». Однако местная полиция неоднократно требовала освободить занятый участок.

Ранее правоохранители уже предпринимали попытки выдворить группу из леса. Однако самопровозглашенный лидер каждый раз возвращался обратно, утверждая, что действует по божественному плану.

В октябре 2025 года иммиграционные власти задержали 36-летнего Оффе из-за проблем с документами. Оказалось, что срок действия его визы давно истек, что и стало законным основанием для депортации.

Вместе с Кофи Оффе в лесных палатках проживали его супруга Джин Гашо, приехавшая из Зимбабве, и гражданка США Каура Тейлор, выполнявшая функции служанки. Правоохранительные органы предъявили им обвинения, связанные с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей и пренебрежением ребенком.

Пока глава семейства направлялся в Африку, женщины оставались под стражей в Великобритании.

Несмотря на вынужденный отъезд, Оффе не отказался от своих амбициозных планов. Приземлившись в аэропорту Ганы, он во всеуслышание объявил о намерении захватить власть в родной стране.

Мужчина выразил уверенность, что местная полиция признает его авторитет, а государственные чиновники будут преклонять перед ним колени в ожидании воссоединения «королевской семьи».

Оффе искренне верит в свою миссию и ожидает, что Гашо и Тейлор вскоре смогут присоединиться к нему в Гане вместе с другими верными последователями культа. Дальнейшая судьба «королевы» и ее помощницы будет решаться в ходе судебного разбирательства по делу о защите несовершеннолетних в Шотландии.

