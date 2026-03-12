День Победы: сколько дней россияне будут отдыхать в мае

График отдыха изменился, и привычного марафона выходных на этот раз не будет.
Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В 2026 году майские праздники будут трехдневными оба раза
Весенний график отдыха в России в 2026 году окажется более сдержанным, чем в предыдущие годы. При этом положенные в День Победы выходные никто отбирать не будет — россияне смогут отдохнуть с 9 по 11 мая включительно.
В остальном вместо привычных длинных праздничных периодов россиян ждут лишь два коротких отрезка выходных — по три дня каждый. Такая схема закреплена в производственном календаре, утвержденном постановлением правительства и опубликованном на официальном портале кабмина.
Отдых в начале месяца
Первый праздничный блок связан с Праздником Весны и Труда. Поскольку 1 мая в 2026 году выпадает на пятницу, нерабочими автоматически становятся и следующие за ним суббота и воскресенье. В результате у граждан формируется трехдневный период отдыха. При этом последний рабочий день перед праздником, 30 апреля, будет сокращенным: продолжительность труда уменьшится на один час в связи с предпраздничным статусом.
Выходные ко Дню Победы
Второй период отдыха приурочен к празднованию 9 Мая. В 2026 году эта дата приходится на субботу, поэтому по нормам трудового законодательства дополнительный выходной переносится на ближайший рабочий день. Таким образом, россияне будут отдыхать с 9 по 11 мая включительно. Накануне, 8 мая, также предусмотрено сокращение рабочего времени.
В целом майский календарь 2026 года предполагает более плотный рабочий ритм и отказ от традиционных продолжительных «каникул», к которым многие привыкли в предыдущие годы.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
70%
Нашли ошибку?