Россиян ждут трехдневные выходные в честь Дня России

Столько же граждане будут отдыхать на 1 Мая и День Победы.

Будут ли выходные в России в связи с Днем России 12 июня

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Россиян ждут трехдневные выходные с 12 по 14 июня

В июне жители России получат возможность отдыхать три дня подряд в связи с празднованием Дня России. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил доцент Финансового университета при правительстве, кандидат экономических наук Игорь Балынин.

Эксперт пояснил агентству, что в соответствии с нормами Трудового кодекса праздник 12 июня является нерабочим днем.

По словам эксперта, предстоящий период отдыха с 12 по 14 июня станет пятым по счету и финальным циклом трехдневных выходных в текущем году.

Специалист напомнил, что перед летним отдыхом граждан ожидают еще два эпизода майских праздников.

Первый этап выходных приурочен к Празднику весны и труда, он продлится с 1 по 3 мая включительно.

Второй этап связан с торжествами по случаю Дня Победы, когда россияне будут отдыхать с 9 по 11 мая.

Дополнительную информацию о распределении дат можно найти в производственном календаре, утвержденном на основании проектов Министерства труда.

