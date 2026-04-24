Дмитрий Песков: в Москве будут рады видеть президента Киргизии на 9 Мая

Москву и Бишкек связывают теплые дружеские отношения, которые основаны на стратегическом партнерстве и взаимной поддержке.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президента Киргизии Садыка Жапарова будут рады видеть в Москве на праздновании Дня Победы.
«Если он посчитает необходимым и возможным, конечно, в Москве будут рады его видеть», — сказал пресс-секретарь президента России.
В конце марта президент России Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с киргизским лидером актуальные вопросы сотрудничества.
В частности, главы обменялись мнениями по взаимодействию в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, отметив высокий уровень диалога между странами. Президенты договорились укреплять отношения в духе сотрудничества и стратегического партнерства.
До этого, 21 декабря 2025 года, Путин встретился с Жапаровым в Санкт-Петербурге накануне заседания Высшего Евразийского экономического совета и предновогодней неформальной встречи лидеров СНГ.
Основное внимание лидеры уделили вопросам газовой отрасли, энергетики и военно-технического сотрудничества между странами.
Также 6 декабря Путин тепло поздравил Жапарова с днем рождения. Он поблагодарил коллегу за радушный прием и гостеприимство в ходе государственного визита в Бишкек в конце ноября.
По словам российского лидера, Жапаров по праву пользуется уважением народа Киргизии и авторитетом в мире. Он пожелал имениннику крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.
