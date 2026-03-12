«Прыщавый Кавказ»: радиостанция «Судного дня» передала странное послание

Радиостанция Судного дня передала слова «Прыщавый Кавказ» и «Простыня»

Радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка» или «Радио Судного дня», передала в четверг, 12 марта, 16 сообщений. Среди них «КАВКАЗ ПРЫЩАВЫЙ», «ПРОСТЫНЯ» и «АВАЦИОННЫЙ».

«НЖТИ 49749 КАВКАЗ 0104 4657 ПРЫЩАВЫЙ 4020 7091», — приводит сообщение станции канал Telegram-канал «УВБ-76 логи», круглосуточно отслеживающий активность данной волны.

Три этих сообщения следовали друг за другом. Первое — «КАВКАЗ ПРЫЩАВЫЙ» — прозвучало в 15:56 по московскому времени. В 16:11 — «ПРОСТЫНЯ», В 16:45 — «АВАЦИОННЫЙ».

Что такое радиостанция «Судного дня»

Так называемая «радиостанция Судного дня» — это популярное неофициальное название загадочного коротковолнового передатчика, известного по позывному УВБ-76. Уже многие десятилетия он ведет трансляцию на частоте 4625 кГц, заполняя эфир однообразным звуковым сигналом, напоминающим гул или жужжание.

По оценкам исследователей, работа станции могла начаться еще в конце 1970-х годов, в период напряженного противостояния времен холодной войны, и с тех пор ее вещание практически не прекращалось.

Обычно радиослушатели улавливают в эфире непрерывный ритмичный шум, который лишь изредка прерывается голосовыми вставками на русском языке. Эти сообщения часто представляют собой странные комбинации слов, позывных и цифр — например, звучат отдельные имена и числовые последовательности.

Помимо этого, в сигнал иногда вмешиваются посторонние звуки: щелчки, фрагменты мелодий или едва различимые обрывки разговоров.

Интерес к этому феномену не ослабевает уже много лет. Радиолюбители, криптографы и энтузиасты со всего мира внимательно следят за любыми изменениями в работе передатчика, пытаясь понять его назначение и установить, кто именно контролирует вещание. Одни предполагают, что станция может использоваться для передачи закодированных сигналов военным объектам или подводным лодкам.

Другие выдвигают гипотезу о психологическом воздействии подобного звука на слушателей. Существует и более мистическая точка зрения: согласно ей, «Жужжалка» давно работает автономно, оставаясь своеобразным эхом ушедшей советской эпохи.

