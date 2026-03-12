Королевская диета: от чего пришлось отказаться Кейт Миддлтон из-за рака

Мirrоr: из-за рака Кейт Миддлтон навсегда отказалась от алкоголя

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон во время официального визита в лондонскую пивоварню заявила о значительном сокращении потребления алкоголя после перенесенного онкологического заболевания. Об этом сообщает Mirror.

В ходе поездки по «Бермондси Бир Майл» супруга принца Уильяма призналась владелице одного из заведений Ханне Роудс, что теперь ей приходится гораздо внимательнее относиться к своему здоровью.

«С момента постановки диагноза я почти не употребляю алкоголь. Теперь я должна быть гораздо более сознательной в этом вопросе», — подчеркнула Кейт.

Пока ее супруг дегустировал различные сорта крафтового пива и сидра, принцесса предпочла безалкогольные напитки, сделав исключение лишь для пробы натурального меда.

В ходе мероприятия пара посетила несколько производств, где им предложили поучаствовать в процессе варки пенного напитка. Принц Уильям, надев защитные перчатки, добавлял хмель в котел, а Кейт поднялась по лестнице, чтобы перемешать ингредиенты.

Владелец предприятия даже в шутку предложил монаршим особам поработать у него в субботнюю смену, оценив их навыки разлива пива. Принцесса также продемонстрировала глубокие познания в пчеловодстве, обсуждая нюансы сбора меда в разное время года.

Уильям с иронией заметил, что его супруга отлично разбирается в этой теме, и посоветовал окружающим быть осторожнее в высказываниях о пчелах, чтобы Кейт их не поправила.

В 2024 году Кейт Миддлтон прошла курс химиотерапии, а позднее объявила о наступлении ремиссии. Теперь 44-летняя принцесса постепенно возвращается к общественной деятельности, строго соблюдая рекомендации врачей относительно своего рациона и привычек.

