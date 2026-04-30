Четвероклассница ранила учителя кухонным ножом в школе в Ховрине

София Головизнина
София Головизнина

Полиция занимается расследованием дела.

Школьница напала с ножом на учителя в школе в Москве

Ученица четвертого класса ранила учителя кухонным ножом в московской школе. Об этом сообщил директор учреждения Ирина Курчаткина.

По ее словам, ребенок принес нож из дома. После инцидента педагогу оказали медицинскую помощь, его здоровью ничего не угрожает. Девочку при этом госпитализировали в сопровождении матери. На место вызвали сотрудников полиции и скорой помощи, а также школьного психолога.

Директор отметила, что девочка училась в школе с первого класса. Она не стояла на внутришкольном учете, а замечаний к ее поведению не было.

Ситуация находится под контролем правоохранительных органов. По факту произошедшего организована проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Нижнем Новгороде суд приговорил подростка, напавшего с ножом на двух одноклассников, к четырем годам лишения свободы. Причиной стали длительные конфликты и личная неприязнь. Довести задуманное до конца он не смог, так как его действия остановили, а пострадавшим оперативно оказали медпомощь.

Пробуждаем силу волос: лунный гороскоп стрижек на май 2026 для знаков зод...

