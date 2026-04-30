«Король сцены и бурь»: тайны, романы и скандалы Филиппа Киркорова за 59 лет жизни

Народному артисту России Филиппу Киркорову 30 апреля исполняется 59 лет

Народного артиста Филиппа Киркорова уже десятилетиями называют одной из ключевых фигур отечественной эстрады. Его карьера давно вышла за рамки обычной популярности: певец не просто закрепился в шоу-бизнесе, а стал его символом.

При этом за сценическим образом скрывается насыщенная биография, в которой хватает неожиданных деталей. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Будущий исполнитель родился 30 апреля 1967 года в болгарской Варне. Он буквально с детства находился внутри творческой среды. Его отец — известный певец Бедрос Крикорян — выступал на профессиональной сцене и даже сотрудничал с Леонидом Утесовым.

Мать, Виктория Лихачева, также работала в сфере искусства. Атмосфера гастролей, концертов и закулисья сопровождала мальчика с самых ранних лет.

В 2024 году Киркоров неожиданно показал документы родителей и раскрыл, что его настоящая фамилия — Крикорян. Эта деталь стала сюрпризом для многих поклонников, привыкших к сценическому варианту.

Ванга предрекла судьбу Киркорова

В биографии артиста есть эпизод, который сам Киркоров и его близкие не раз вспоминали как судьбоносный. В детстве он тяжело заболел, и родители, обеспокоенные состоянием сына, обратились к знаменитой ясновидящей Ванге.

По воспоминаниям, она описала образ мальчика, стоящего на возвышенности с сияющим предметом в руках. Тогда никто не придал этому значения, но позже эту сцену начали связывать с будущим успехом артиста и его восхождением на вершину шоу-бизнеса.

Неудача, которая не остановила

В 1974 году семья переехала в Москву, и именно здесь начался путь Киркорова к сцене. После школы он попытался поступить в ГИТИС, однако экзамены провалил. Для многих это могло бы стать концом мечты, но не для него.

Он выбрал другой путь — поступил в училище имени Гнесиных. Там он не просто учился, а быстро стал одним из самых заметных студентов, а затем окончил учебное заведение с отличием.

Уже на первом курсе Киркоров появился на телевидении — в программе «Шире круг». Он исполнил песню «Алеша», и это выступление стало его первым серьезным шагом в публичном пространстве.

«Очень приятно было увидеть себя на экране, да еще знать, что это показывают на всю страну. Конечно, в глубине души я ожидал, что наутро, как это бывает, проснусь знаменитым — ну там кофе в постель, „Мерседес“ к подъезду! И был неприятно удивлен, что ничего такого не случилось», — вспоминал артист.

Настоящий прорыв произошел позже — благодаря сотрудничеству с поэтом Леонидом Дербеневым. Именно его тексты легли в основу песен, которые сделали Киркорова популярным по всей стране. Композиции вроде «Атлантиды» и «Ты, ты, ты» закрепили за ним статус звезды.

«Евровидение» и новый этап

В 1995 году Киркоров представил Россию на конкурсе Евровидении. Итог — 17-е место, но участие стало важным этапом его международной карьеры.

Со временем артист начал развиваться не только как исполнитель, но и как продюсер. Он работал с молодыми артистами, помогая им выйти на сцену. Среди них — Ани Лорак, Дима Колдун и Сергей Лазарев.

К своему 50-летию Киркоров подготовил масштабное шоу «Я», после которого его творчество заметно изменилось. Он начал делать более провокационные проекты, активно сотрудничать с новыми артистами и экспериментировать с форматом клипов.

Громкие романы

Личная жизнь Киркорова всегда оставалась предметом обсуждения. Одним из первых известных романов стали отношения с танцовщицей Марией Шатлановой, которая работала в его балете и снималась в клипах.

Позже в его жизни появились и другие яркие женщины. Среди них — Любовь Успенская и Азиза. Отношения с последней даже сопровождались предложением руки и сердца, однако до брака дело не дошло.

Не менее обсуждаемым стал эпизод с Машей Распутиной. Во время одной из поездок Киркоров признался ей в чувствах, что вызвало конфликт с ее супругом.

Дети и семья

В 2011 году артист впервые стал отцом — у него родилась дочь Алла-Виктория. Спустя год появился сын Мартин-Кристин. Оба ребенка появились благодаря суррогатному материнству.

Позже в СМИ обсуждали Наталью Ефремову — женщину, которую дети называют матерью. Сам Киркоров подчеркивал, что их связывают близкие, но не романтические отношения.

Операции и честные признания

В последние годы артист не скрывает, что обращался к пластическим хирургам. Он открыто говорил о коррекции внешности и даже объяснял, почему не считает нужным это скрывать.

«Почему я должен скрывать, что я сделал что-то, почему я должен ссылаться на диеты, на какие-то анализы крови? Тут едим, тут не едим, запутаюсь, заврусь», — заявлял он.

По словам Киркорова, толчком к переменам стали фотографии, на которых он себе не понравился.

Скандалы, которые стали частью образа

Карьера Киркорова сопровождалась не только успехами, но и громкими конфликтами.

Самый известный — инцидент с журналисткой Ириной Ароян в Ростове-на-Дону, вошедший в историю как «розовая кофточка». Тогда артист позволил себе резкие высказывания, за что позже был привлечен к ответственности и выплатил компенсацию.

Не менее резонансным стал конфликт с режиссером Мариной Яблоковой, после которого дело дошло до суда и многомиллионной выплаты. Также обсуждались его перепалки с Викторией Боней и критика со стороны представителей церкви после сценического номера с крестом.

