Песков: Путин не приглашал Трампа на парад 9 Мая в Москве

Евгения Алешина

Накануне состоялся телефонный разговор двух лидеров.

Президент РФ Владимир Путин не приглашал президента США Дональда Трампа на парад 9 Мая в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Накануне, 29 апреля, состоялся телефонный разговор двух лидеров. Беседа длилась более полутора часов, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По информации Кремля, разговор лидеров был откровенным. Стороны обсудили ситуацию на Украине, пути деэскалации на Ближнем Востоке, обмены тел погибших, а также перспективы двустороннего сотрудничества в экономической и энергетической сферах. 

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле раскрыли причину проведения парада Победы без техники. Украина, теряющая земли на поле боя, усиливает агрессию. Военный парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоится на Красной площади. В Минобороны РФ отметили, что в торжественном марше будут участвовать военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных сил России. Генеральная репетиция парада пройдет 7 мая. 

В столицу на День Победы прибудут главы Абхазии и Южной Осетии Бадра Гунба и Алан Гаглоев, а также бывший глава Республики Сербской Милорад Додик, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, а также киргизский и белорусский лидеры Садыр Жапаров и Александр Лукашенко.

Пробуждаем силу волос: лунный гороскоп стрижек на май 2026 для знаков зод...

Последние новости

16:01
«Я вдовец»: звезда «Кадетства» Артем Терехов рассказал, как один воспитывает сына
15:57
«Сила — в многообразии»: Путин назвал основу прочности России
15:54
Путин лично курирует боеспособность ядерного щита России
15:52
«Снимай стриптиз»: боец MMA подрался и стал объектом насмешек у пользователей OnlyFans
15:51
Путин: именно Россия является страной восходящего солнца
15:43
От пикника до реанимации: чем могут закончиться майские шашлыки

Сейчас читают

Шашлыки закончились трагедией: один мужчина умер, второй оказался в тюрьме
Таинственное исчезновение: на свадьбе у тети жениха украли 725 граммов золота
«Выходите замуж по любви»: как не разругаться с семьей на майских праздниках
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео