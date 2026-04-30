Песков: Путин не приглашал Трампа на парад 9 Мая в Москве

Президент РФ Владимир Путин не приглашал президента США Дональда Трампа на парад 9 Мая в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Накануне, 29 апреля, состоялся телефонный разговор двух лидеров. Беседа длилась более полутора часов, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По информации Кремля, разговор лидеров был откровенным. Стороны обсудили ситуацию на Украине, пути деэскалации на Ближнем Востоке, обмены тел погибших, а также перспективы двустороннего сотрудничества в экономической и энергетической сферах.

Военный парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоится на Красной площади. В Минобороны РФ отметили, что в торжественном марше будут участвовать военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных сил России. Генеральная репетиция парада пройдет 7 мая.

В столицу на День Победы прибудут главы Абхазии и Южной Осетии Бадра Гунба и Алан Гаглоев, а также бывший глава Республики Сербской Милорад Додик, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, а также киргизский и белорусский лидеры Садыр Жапаров и Александр Лукашенко.

