Жестоко пытала и лишила зубов: женщина 25 лет удерживала подростка в рабстве

Mirror: женщина 25 лет удерживала подростка в рабстве и лишила ее всех зубов

Жительница Глостершира в Великобритании Аманда Уиксон была приговорена к 13 годам тюремного заключения за то, что на протяжении 25 лет удерживала женщину в качестве домашней рабыни. Об этом сообщает Mirror.

Согласно материалам дела, издевательства продолжались с 1995 по 2021 год в городе Тьюксбери. Потерпевшая попала в дом к многодетной матери, когда ей было 16 лет, и провела там четверть века в условиях полной изоляции и антисанитарии.

Хозяйка дома подвергала жертву регулярным избиениям, в том числе черенком от метлы, из-за чего девушка лишилась зубов. Кроме того, Уиксон применяла изощренные пытки: заливала в горло пострадавшей чистящее средство и плескала в лицо отбеливателем.

«Я жила в страхе, контроле и насилии. Со мной обращались так, будто моя жизнь, моя свобода и мой голос не имеют значения. Хотя мой обидчик теперь признан виновным, травма и кошмары — это то, что я все еще несу с собой каждый день. Сейчас я живу в замечательной семье, которая проявляет ко мне доброту, терпение и поддержку», — написала жертва в письме, которое было зачитано на суде.

Похитительница наживалась на своей пленнице. Следствие установило, что женщина годами присваивала государственные пособия, выписываемые на имя жертвы, похитив таким образом не менее 100 тысяч фунтов стерлингов — более десяти миллионов рублей.

В доме, который соседи сравнивали с концентрационным лагерем, царил хаос: стены были покрыты плесенью, а комната пострадавшей напоминала тюремную камеру. В суде обвиняемая отрицала вину, пытаясь переложить ответственность на своего сына, который в итоге и сообщил полиции о происходящем.

