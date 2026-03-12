Стрельба произошла в синагоге в США

В синагоге в городе Уэст-Блумфилд (Мичиган, США) произошла стрельба. Об этом сообщили в полиции штата Мичиган в соцсетях.

«Активная стрельба», — говорится в опубликованном в X сообщении.

Сейчас место происшествия полностью оцеплено. Полицейские просят местных жителей держаться подальше от района синагоги, чтобы не мешать работе оперативных служб. На месте также находятся сотрудники ФБР.

Информации о возможных жертвах или пострадавших не поступало. Подробности инцидента и личность стрелка устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал о нападении в челябинском храме «Нечаянная радость». Там неизвестный мужчина ударил ножом двоих прихожан прямо во время утренней службы. Одной из потерпевших в Челябинске стала 74-летняя женщина. По словам очевидцев, злоумышленник подошел к ней сзади, когда она молилась. Пострадавшие были госпитализированы, их жизням ничего не угрожает.

Оказалось, что нападавший был постоянным посетителем церкви и, по предварительной информации, страдает психическим заболеванием.

