Стрельба произошла в синагоге в США
На месте работает ФБР.
Фото: Reuters/Rebecca Cook
В синагоге в городе Уэст-Блумфилд (Мичиган, США) произошла стрельба. Об этом сообщили в полиции штата Мичиган в соцсетях.
«Активная стрельба», — говорится в опубликованном в X сообщении.
Сейчас место происшествия полностью оцеплено. Полицейские просят местных жителей держаться подальше от района синагоги, чтобы не мешать работе оперативных служб. На месте также находятся сотрудники ФБР.
Информации о возможных жертвах или пострадавших не поступало. Подробности инцидента и личность стрелка устанавливаются.
