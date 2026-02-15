Мужчина ранил ножом двух прихожан в храме в Челябинске

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

По предварительным данным, нападавший состоит на учете у психиатра.

Кто напал на церковь в Челябинске

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Марина Бородкина

В челябинском храме неизвестный ударил ножом двоих прихожан. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Инцедент произошел во время утренней службы в церкви «Нечаянная радость». Пострадавших доставили в больницу. Одному сделали перевязку, а второму пришлось зашивать рану.

Одной из пострадавших оказалась женщина 1951 года рождения. Ее муж рассказал, что его супруга, как обычно, пошла на службу, но домой не вернулась. Он забеспокоился и пошел ее искать. О том, в какой больнице находится женщина, он не знает.

Другие прихожане рассказали Николаю, что его жена молилась, когда к ней сзади подошел неизвестный и ударил ее ножом. По предварительной информации, нападение совершил один из постоянных посетителей церкви. У него, вероятно, есть психическое заболевание. На месте происшествия продолжают работать полицейские.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Анапском индустриальном техникуме произошла стрельба. На учебное заведение напал один из студентов. В результате погиб охранник.


