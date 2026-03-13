Скупают все: в Москве взлетели продажи пейджеров, раций и бумажных карт

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 34 0

В начале марта в столице и ряде других регионов наблюдались перебои с интернетом.

Интернет не работает на телефоне что делать: впн не помогает

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве взлетели продажи пейджеров, раций и бумажных карт

На фоне перебоев с мобильным интернетом жители столицы бросились закупаться альтернативными средствами связи и навигации. Продажи пейджеров выросли на 73%, а автодорожных карт — в 2,7 раза. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

Что ищут москвичи

В период с 6 по 11 марта на маркетплейсах в Москве зафиксирован рекордный рост спроса на товары, которые еще недавно казались пережитком прошлого.

По сравнению с аналогичным периодом февраля продажи пейджеров для связи с клиентами и персоналом подскочили на 73%. Рации стали покупать на 27% чаще, а стационарные телефоны — на 25%.

Особенно показательна ситуация с бумажными картами. Продажи автодорожных карт взлетели на 170%, складных — на 70%, а карт Москвы купили на 20% больше.

При этом карты России, мира и учебные атласы спросом не пользовались — их продажи даже сократились. Настенные карты столицы прибавили скромный 1%.

Примечательно, что роста продаж Wi-Fi-роутеров в последние дни не зафиксировано.

Эксперты: покупать пейджеры бесполезно

Гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков в беседе с ТАСС предупредил, что массовая закупка пейджеров не имеет смысла.

По его словам, последняя компания, обслуживавшая пейджинговую связь для гражданских абонентов, прекратила существование около года назад.

«Поэтому покупка пейджеров для гражданских целей является бесполезным решением», — подчеркнул эксперт.

Кусков объяснил ажиотаж паникой: люди, не готовые к временным ограничениям связи, находятся в ступоре и скупают все подряд. Он призвал власти активнее разъяснять ситуацию.

«Однозначно надо уведомлять людей сначала об окончании подобной ситуации, объяснять им, что это все-таки временно, не надо, так сказать, скупать старые устройства связи, а просто стараться использовать возможности, которые на сегодняшний момент есть у проводного интернета, точек Wi-Fi», — отметил эксперт.

О чем речь

В начале марта в Москве и ряде других регионов были введены дополнительные меры безопасности, которые затронули работу мобильного интернета и сотовой связи.

Официально ограничения называются временными и направлены на предотвращение возможных угроз. Однако точных сроков их отмены никто не называет, что и порождает слухи и панические настроения среди населения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
79.07
0.33 91.39
-0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:42
Убийцы индустрии? Заменят ли ИИ-песни творчество настоящих музыкантов
10:29
Таиланд сообщил о готовности закупать нефть у России
10:13
Суд над Лерчек могут перенести из-за ее лечения от рака
10:00
Обнаружено тело второго пропавшего в Звенигороде ребенка
9:59
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для юной Анфисы
9:57
Четверть россиян считает просмотр сериала без партнера изменой

Сейчас читают

Обнаружено тело второго пропавшего в Звенигороде ребенка
Удар «Аллигатора» — Ка-52М уничтожил технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
«Такие сексуальные»: Пригожин о блюдах Валерии
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео