Скупают все: в Москве взлетели продажи пейджеров, раций и бумажных карт

В Москве взлетели продажи пейджеров, раций и бумажных карт

На фоне перебоев с мобильным интернетом жители столицы бросились закупаться альтернативными средствами связи и навигации. Продажи пейджеров выросли на 73%, а автодорожных карт — в 2,7 раза. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

Что ищут москвичи

В период с 6 по 11 марта на маркетплейсах в Москве зафиксирован рекордный рост спроса на товары, которые еще недавно казались пережитком прошлого.

По сравнению с аналогичным периодом февраля продажи пейджеров для связи с клиентами и персоналом подскочили на 73%. Рации стали покупать на 27% чаще, а стационарные телефоны — на 25%.

Особенно показательна ситуация с бумажными картами. Продажи автодорожных карт взлетели на 170%, складных — на 70%, а карт Москвы купили на 20% больше.

При этом карты России, мира и учебные атласы спросом не пользовались — их продажи даже сократились. Настенные карты столицы прибавили скромный 1%.

Примечательно, что роста продаж Wi-Fi-роутеров в последние дни не зафиксировано.

Эксперты: покупать пейджеры бесполезно

Гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков в беседе с ТАСС предупредил, что массовая закупка пейджеров не имеет смысла.

По его словам, последняя компания, обслуживавшая пейджинговую связь для гражданских абонентов, прекратила существование около года назад.

«Поэтому покупка пейджеров для гражданских целей является бесполезным решением», — подчеркнул эксперт.

Кусков объяснил ажиотаж паникой: люди, не готовые к временным ограничениям связи, находятся в ступоре и скупают все подряд. Он призвал власти активнее разъяснять ситуацию.

«Однозначно надо уведомлять людей сначала об окончании подобной ситуации, объяснять им, что это все-таки временно, не надо, так сказать, скупать старые устройства связи, а просто стараться использовать возможности, которые на сегодняшний момент есть у проводного интернета, точек Wi-Fi», — отметил эксперт.

О чем речь

В начале марта в Москве и ряде других регионов были введены дополнительные меры безопасности, которые затронули работу мобильного интернета и сотовой связи.

Официально ограничения называются временными и направлены на предотвращение возможных угроз. Однако точных сроков их отмены никто не называет, что и порождает слухи и панические настроения среди населения.

