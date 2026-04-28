Последняя попытка: в Германии пытаются спасти застрявшего на мели кита Тимми

Гигант застрял в Балтийском море еще в марте и сильно потерял в весе.

В Германии пытаются спасти застрявшего на мели кита Тимми

Последнюю попытку спасти кита Тимми предпринимают в Германии. В эти минуты начинается решающая операция.

Млекопитающее постараются погрузить в импровизированный аквариум на специальной барже. Но времени остается мало. Тимми с трудом дышит, и его нужно как можно скорее снять с мели. Гиганта уже пытались перевернуть, но тщетно — животное выбилось из сил.

Молодой горбатый кит застрял на песчаной отмели Балтики еще в марте. По оценке спасателей, 12-метровый Тимми сильно потерял в весе, но шансы выжить у него еще есть.

Ранее кит смог уплыть в море. Операция по спасению животного длилась четверо суток: спасатели с помощью экскаваторов вырыли канал длиной около 50 метров, и во время прилива кит выбрался по нему в открытое море.

От долгого пребывания на мелководье и стресса кожа кита высохла и заметно истощилась, поэтому биологи не стали устанавливать на него датчик, чтобы не подвергать животное дополнительным рискам.

