«Стратегические вопросы»: что Лихачев и Гросси обсудили на встрече 12 марта

Лихачев и Гросси обсудили нераспространение ЯО и развитие атомной энергетики

Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на встрече обсудили режим нераспространения ядерного оружия (ЯО) и развития атомной энергетики. Об этом 12 марта сообщило издание «Страна Росатом» в своем Telegram-канале.

«Глава госкорпорации Алексей Лихачев и гендиректор агентства Рафаэль Гросси обсудили стратегические вопросы, касающиеся обеспечения режима нераспространения и развития атомной энергетики в мире», — пишет издание.

Отмечается, что эта встреча прошла в преддверии межведомственных консультаций «Росатома» и МАГАТЭ, которые пройдут в пятницу, 13 марта.

Ранее 5-tv.ru писал, что США впервые проголосовали против проукраинской резолюции МАГАТЭ. По мнению американцев, документ «не способствует достижению мира». Резолюцию, которая была инициирована Канадой и Нидерландами, получила поддержку 20 стран. Среди них — Франция, Великобритания, Австралия, Аргентина и другие. Против же, кроме США, выступили Россия, Китай и Нигер. Еще десять стран воздержались.

