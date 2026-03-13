Лечение ментальных проблем сексом: психотерапевт насиловал пациенток

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 15 0

Врач также использовал псевдонаучные методы, включая концепцию биоэнергетики.

Психотерапевт насиловал пациенток под предлогом лечения

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

The Guardian: психотерапевт насиловал пациенток под предлогом лечения

В Великобритании суд приговорил бывшего психотерапевта к 11 годам тюремного заключения за совершение сексуальных преступлений под видом лечения психологических травм. Об этом сообщает The Guardian.

Мужчина был лишен лицензии еще в 1980-х годах. Он убеждал своих клиенток, что интимный контакт и физическое воздействие необходимы для избавления от депрессии.

Судья, оглашая вердикт, назвал осужденного «шарлатаном и мошенником», который долгие годы эксплуатировал доверие уязвимых людей.

Помимо тюремного срока, мужчину обязали выплатить пострадавшей компенсацию в размере почти десять тысяч фунтов стерлингов (около одного миллиона рублей) для покрытия расходов на реабилитацию.

Следствие установило, что врач использовал псевдонаучные методы, включая концепцию биоэнергетики, чтобы принуждать женщину к половым актам. Он утверждал, что «внутреннему младенцу» пациентки требуется секс для восстановления нервной системы.

Одна из пострадавших заявила, что действия осужденного нанесли непоправимый вред ее ментальному здоровью. Даже спустя пять лет болезненные воспоминания преследуют ее.

Ранее дело закрывали из-за нехватки улик. Однако после вмешательства правозащитников из Центра женского правосудия расследование возобновили.

На данный момент эксперты требуют введения строгого государственного регулирования деятельности психотерапевтов в стране.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
79.07
0.33 91.39
-0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:46
«Радиация не знает границ»: Лихачев об ударах на ядерные объекты Тегерана
16:45
Средства ПВО Эмиратов перехватили 7 баллистических ракет и 27 беспилотников за сутки
16:44
Замерзшие отец с сыном в Красноярском крае не дошли до избушки 50 метров
16:40
Российский горнолыжник Бугаев завоевал четвертую для РФ «бронзу» Паралимпиады
16:40
Надо больше ГОСТов: еще один продукт в России будут готовить по строгим правилам
16:39
Лукашенко заявил о провале военной операции США и Израиля против Ирана

Сейчас читают

«Сгорел» мгновенно: как жил и умер рыжий хулиган Гусь из «Электроника» Василий Скромный
«Политика превыше всего»: почему ЕС не отменит санкции против России
Есть угроза ударов? Насколько безопасен отдых в Египте на фоне конфликта в Иране
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео