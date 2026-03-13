Лечение ментальных проблем сексом: психотерапевт насиловал пациенток

The Guardian: психотерапевт насиловал пациенток под предлогом лечения

В Великобритании суд приговорил бывшего психотерапевта к 11 годам тюремного заключения за совершение сексуальных преступлений под видом лечения психологических травм. Об этом сообщает The Guardian.

Мужчина был лишен лицензии еще в 1980-х годах. Он убеждал своих клиенток, что интимный контакт и физическое воздействие необходимы для избавления от депрессии.

Судья, оглашая вердикт, назвал осужденного «шарлатаном и мошенником», который долгие годы эксплуатировал доверие уязвимых людей.

Помимо тюремного срока, мужчину обязали выплатить пострадавшей компенсацию в размере почти десять тысяч фунтов стерлингов (около одного миллиона рублей) для покрытия расходов на реабилитацию.

Следствие установило, что врач использовал псевдонаучные методы, включая концепцию биоэнергетики, чтобы принуждать женщину к половым актам. Он утверждал, что «внутреннему младенцу» пациентки требуется секс для восстановления нервной системы.

Одна из пострадавших заявила, что действия осужденного нанесли непоправимый вред ее ментальному здоровью. Даже спустя пять лет болезненные воспоминания преследуют ее.

Ранее дело закрывали из-за нехватки улик. Однако после вмешательства правозащитников из Центра женского правосудия расследование возобновили.

На данный момент эксперты требуют введения строгого государственного регулирования деятельности психотерапевтов в стране.

