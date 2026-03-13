Россиян предупредили о подорожании мебели в 2026 году

Обустроить квартиру в 2026 году станет дороже, так как цены на мебель вырастут в среднем на 9-10%. Виной всему — повышение налога на добавленную стоимость (НДС) до 22%, инфляция и санкции на импортную фурнитуру. Об этом в беседе с НСН рассказал сооснователь мебельного ателье Максим Валецкий.

«Мы стремимся искать способы удержания цен на приемлемом для клиентов уровне. Однако успешность этих усилий будет зависеть от влияния внутренних и внешних стресс-факторов», — сказал эксперт.

Вместе с ценами меняется и мода. Эпоха однотипного «скандинавского» стиля и серого минимализма уходит в прошлое. На смену им приходят так называемые «дофаминовые интерьеры».

«Клиенты стремятся в собственных интерьерах самовыразиться, подчеркнуть свои интересы, а также вкус», — добавил Валецкий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что многие современные тенденции в оформлении жилья — это маркетинговые уловки, заставляющие людей тратить деньги на непрактичные вещи. По мнению дизайнера Оксаны Дрок, 90% так называемых трендов не соответствуют реальности. Она рекомендует выбирать удобную и качественную мебель.

