Цены на мебель вырастут в 2026 году — что случилось

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова

На рост влияют как внутренние, так и внешние факторы.

Сколько россияне переплатят за мебель в 2026 году

Фото: © РИА Новости/Анна Афонина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россиян предупредили о подорожании мебели в 2026 году

Обустроить квартиру в 2026 году станет дороже, так как цены на мебель вырастут в среднем на 9-10%. Виной всему — повышение налога на добавленную стоимость (НДС) до 22%, инфляция и санкции на импортную фурнитуру. Об этом в беседе с НСН рассказал сооснователь мебельного ателье Максим Валецкий.

«Мы стремимся искать способы удержания цен на приемлемом для клиентов уровне. Однако успешность этих усилий будет зависеть от влияния внутренних и внешних стресс-факторов», — сказал эксперт.

Вместе с ценами меняется и мода. Эпоха однотипного «скандинавского» стиля и серого минимализма уходит в прошлое. На смену им приходят так называемые «дофаминовые интерьеры».

«Клиенты стремятся в собственных интерьерах самовыразиться, подчеркнуть свои интересы, а также вкус», — добавил Валецкий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что многие современные тенденции в оформлении жилья — это маркетинговые уловки, заставляющие людей тратить деньги на непрактичные вещи. По мнению дизайнера Оксаны Дрок, 90% так называемых трендов не соответствуют реальности. Она рекомендует выбирать удобную и качественную мебель.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
80.23
1.16 91.98
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:00
Психолог раскрыл, как не вызвать ревность у партнера
22:58
Эрдоган: Турция не даст втянуть себя в войну с Ираном
22:50
«Первый день химии»: возлюбленный Лерчек показал ее фото из больницы
22:46
Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ на Белгородскую область
22:40
Питаемся правильно: какие продукты надо обязательно включать в рацион
22:34
Цены на мебель вырастут в 2026 году — что случилось

Сейчас читают

Две недели войны: главные события конфликта на Ближнем Востоке за 13 марта
«Сначала бил, потом снимал на камеру»: жена Алибасова-младшего подала на мужа заявление в полицию
Заложники собственного тела: раскрыты страшные тайны сонного паралича
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео