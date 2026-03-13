НЛО или дроны? Жители Нью-Йорка увидели загадочные объекты в небе

Daily Mail: жители Нью-Йорка увидели загадочные объекты в небе

В небе над Нью-Йорком были зафиксированы три неопознанных светящихся объекта, которые совершали синхронные маневры. Об этом сообщает Daily Mail, публикуя и кадры с НЛО.

Свидетелем загадочного небесного явления стал житель района Куинс Чарли Корреа. Ему удалось запечатлеть происходящее на видеокамеру. Инцидент произошел около 20:30 по местному времени.

Очевидец изначально принял яркую точку в вышине за метеор или падающую звезду. Однако в следующее мгновение рядом с первым объектом возникли еще две аналогичные светящиеся цели, которые начали целенаправленно следовать за «лидером».

На представленных видеоматериалах продолжительностью 18 секунд отчетливо видно, как белые огни меняют траекторию, внезапно замирают на месте, а затем резко набирают скорость.

В финале записи один из таинственных участников «погони» стремительно скрылся из виду. Сам автор ролика допустил, что это могли быть современные беспилотные летательные аппараты, хотя характер их перемещения и маневренность показались ему крайне нетипичными для гражданских или военных дронов.

Публикация кадров в социальных сетях вызвала бурную дискуссию среди пользователей — они начали делиться похожими историями о наблюдениях в других регионах США. Аналогичные световые аномалии якобы замечали жители Огайо и Техаса. Это породило теории о масштабном внеземном визите или нарушении воздушных границ американских штатов неизвестными аппаратами.

Скептически настроенные комментаторы и эксперты выдвинули более приземленные версии. Учитывая, что место съемки располагается менее чем в трех километрах от крупного аэропорта Ла-Гуардия, огни могли принадлежать заходящей на посадку авиации или тестовым запускам дронов

Специалисты также напоминают о возможности оптических иллюзий, возникающих при определенных атмосферных условиях, однако окончательного подтверждения природы этих объектов на данный момент нет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.