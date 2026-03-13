Обошел 13 конкурентов: как робот Бегемотик стал лучшим на чемпионате по робототехнике

Триумфаторов чемпионата по робототехнике сегодня встречали в Пулково. Петербургские лицеисты блестяще выступили на соревнованиях в Италии. Их команда уже второй год подряд обходит сильнейших соперников из десятка стран и побеждает в престижном конкурсе. В этот раз они привезли на суд экспертов робота, который сам умеет находить и распределять предметы на игровом поле. Как это работает — увидел корреспондент «Известий» Даниил Ланков.

В ночном Пулково их встречают словно олимпийских чемпионов. Вот и золотые медали на шее. И даже после долгого перелета глаза горят, эмоции не сдержать.

«Мне кажется, это мне запомнится на всю жизнь. Будет в рамочке висеть, как мое самое такое главное», — поделилась участница инженерной команды «Спутник» Диана Лебедева.

Это кадры соревнований в итальянском Чезенатико. Российский робот — он в красном — с большим отрывом забирает финальный этап. Быстрее соперников забрасывает мячи в корзину. Все делает сам. Этот робобаскетбол лишь с виду так прост.

«Казалось бы, взял и забросил. Что сложного?» — спросил корреспондент.

«Во-первых, первые 30 секунд матча робот двигается по заданной ему траектории. Для этого мы используем локализацию. То есть, робот сам определяет, где онс сейчас находится. Он сам видит мячик и захватывает его», — рассказывает участник инженерной команды «Спутник» Егор Котов.

Команда петербургского лицея № 244 обошла юных инженеров из 13 стран: Италии, Испании, Китая. Были школьники даже из Зимбабве. Но для них, что называется, важнее участие.

Его зовут Бегемотик. Это уже пятое поколение этого робота. Инженеры постоянно совершенствуют модель. И вот в последней версии появилась самонаводящаяся турель, которая без участия человека целится в корзину.

В финале чемпионата Бегемотик встретился с серьезным соперником.

«Румыны и швейцарцы. У румын — металлический робот, который показал хороший результат», — говорит участница инженерной команды «Спутник» Виктория Иванова.

Но быстрее, выше, сильнее оказался петербургский робот. И самые что ни на есть человеческие эмоции — уже после оглашения победы.

Такая бурная радость неудивительна, для них эта победа — первый шаг к успешной карьере. Робототехника сегодня во всем мире — сфера больших возможностей и инвестиций. Ни один завод без них не обойдется. В среднем в мире на десять тысяч «биологических работников» приходится 160 роботов. В лидерах — Китай, Япония, США. Россия пока отстает.

В прошлом году президент России Владимир Путин назвал робототехнику ключевым направлением развития экономики. У наших инженеров непростая, но очень важная задача — к 2030 году Россия должна войти в топ-25 стран по уровню автоматизации производства. Это значит, что роботов нужно собирать в десять раз больше. И ведь есть, кому.

Сейчас сильнейшие инженеры-школьники Европы готовятся к чемпионату мира. Из семи тысяч команд отбор туда прошли только 300. На самом престижном турнире по робототехнике сборная петербургского лицея № 244 — главный фаворит.

