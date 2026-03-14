В Амстердаме произошел взрыв в еврейской школе

|
Сергей Добровинский
ЧП произошло в ночь с пятницы на субботу.

Кто взорвал еврейскую школу в Амстердаме

Фото: www.globallookpress.com/Rick Nederstigt

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Амстердаме произошел взрыв в еврейской школе. Об этом сообщило агентство AD News.

Детонация была зафиксирована в ночь с пятницы на субботу в еврейском учебном заведении на улице Зеландстраат. На место ЧП оперативно прибыли полиция и пожарные.

Как отметила мэр Фемке Хальсема, ущерб в результате взрыва невелик. Речь идет о целенаправленной диверсии.

Нападение может быть связано с конфликтом Израиля и США с Ираном. Ранее в Мичигане выходец из Ливана атаковал синагогу. Перед терактом он опубликовал фотографии своей семьи, погибшей в результате удара Израиля по Ирану.

Еще раньше, 9 марта, в бельгийском городе Льеж произошел взрыв у синагоги. Местный мэр назвал произошедшее «жестоким актом антисемитизма». По всей видимости, цепочка нападений на учебные и религиозные учреждения для евреев обусловлена агрессией Тель-Авива на Ближнем Востоке.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке

Утром 28 февраля власти США и Израиля сообщили о начале масштабной военной операции против Ирана.

В числе жертв с иранской стороны оказались верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи, глава Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Пакпур и ряд других высокопоставленных представителей руководства.

В ответ КСИР объявил о старте собственной военной кампании под названием «Правдивое обещание». В ходе этой операции были нанесены удары по американским военным базам, расположенным в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ряде других государств региона, а также по объектам на территории Израиля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
80.23
1.16 91.98
0.59
