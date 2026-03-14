Мошенники убили женщину на северо-западе Москвы

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 71 0

Ранее они обманули ее дочь.

Мошенники убили женщину в Москве — подробности

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мошенники убили женщину на северо-западе Москвы

Женщину убили на северо-западе Москвы. Это были мошенники, которые ранее обманули ее дочь. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

На теле женщины, которую обнаружили в квартире полицейские, зафиксированы многочисленные ножевые ранения. Также в квартире находился сейф со следами взлома.

Фото: Следственный комитет РФ

Как сообщил наш источник, дочь убитой стала жертвой мошенников. Они потребовали девушку открыть дверь «сотруднику органов» и предоставить доступ к сейфу. Оказавшись внутри преступник набросился с ножом на ее мать.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. На месте работают оперативные службы.

Ранее в Москве было раскрыто убийство 9-летней девочки, совершенное в 1999 году. об этом сообщал 5-tv.ru. По информации следствия, 24 января 1999 года мужчина, находясь рядом с домом на улице Грекова в Москве, принудил девочку пройти с ним в подвал, где впоследствии изнасиловал ее. Чтобы скрыть преступление, фигурант отвел девочку в заброшенный дом и убил ее.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 марта, для всех знаков зодиака

