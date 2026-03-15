В Турции найдена мертвой известная модель и телеведущая: что известно

Haberler: В Турции найдена мертвой модель и телеведущая Айшегюль Эраслан

В Стамбуле умерла 27-летняя модель и телеведущая, звезда социальных сетей Айшегюль Эраслан. До обнаружения тела девушки в ее квартире родственники долго не могли с ней связаться. Как сообщается в материале портала Haberler, дверь в квартиру была заперта, поэтому на место вызвали полицию. После вскрытия замка медикам осталось лишь констатировать смерть.

На первый взгляд трагедия выглядит как самоубийство, есть даже записка со следами крови, в которой можно найти причину. В ней Айшегюль просит позаботиться о ее собаках.

«Есть вещи, о которых вы не знаете и о которых я не говорила. Единственное, что я знаю — я была очень хорошим человеком. Я никому не сделала зла», — сказано в прощальной записке.

Вот только близкие не верят, что ее написала Эраслан. Друг модели Семих Паланджи заявил, что в предсмертном послании чужой почерк, вероятно, его оставил убийца, чтобы замести следы. Он также утверждает, что на шее покойной были следы сдавливания. Полиция проверяет все обстоятельства случившегося.

Айшегюль Эраслан называли феноменом соцсетей, она была очень популярна в Турции и за ее пределами. Модель прославилась благодаря телешоу «Мой стиль», после чего на нее подписывались тысячи пользователей. Звезда покоряла не только красотой, но и открытостью — не прятала своих чувств, могла внезапно расплакаться, после чего оправдывалась чрезмерной эмоциональностью.

Эраслан много путешествовала и регулярно обновляла блог, у не был большой круг общения. На странице появлялись фотографии из поездок, со встреч с друзьями, фрагменты модных съемок и моменты из повседневной жизни. Подписчикам молодая красивая женщина казалась счастливой, поэтому многие поддержали сомнения ее близких в суициде, хотя некоторые и допускают, что за яркой картинкой могла скрываться личная драма.

Ранее 5-tv.ru писал о смерти Умара Джабраилова. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу, но врачи не смогли его спасти.

