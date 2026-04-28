Умер блогер Андрей Багно, взявший в жены беременную от другого африканку

Дарья Орлова
Дарья Орлова 2 284 0

Смерть интернет-звезды подтвердили близкие — ему было всего 46 лет.

Умер блогер Андрей Багно причина что случилось детали

Фото: tiktok.com/@banandreybagnoban

Умер взявший в жены беременную от другого африканку блогер Андрей Багно

Умер блогер Андрей Багно, чья необычная история любви с девушкой из Кот-д’Ивуара в свое время широко обсуждалась в сети. Ему было 46 лет.

Сообщения о смерти появились в аккаунте блогера — были опубликованы фотография мужчины в тяжелом состоянии и обращение от супруги. Сначала часть подписчиков усомнилась в подлинности публикации и предположила, что страницу могли взломать. Информацию вскоре подтвердил брат блогера.

«Мой брат Андрей ушел к Господу», — написал Владимир Багно в личном блоге.

История Андрея Багно привлекла внимание в 2020 году, когда он познакомился с 22-летней Софией. Их отношения долго развивались на расстоянии: блогер рассказывал, что помогал избраннице, отправлял подарки и поддерживал ее финансово.

Позже пара решила пожениться. Однако незадолго до церемонии невеста призналась жениху, что ждет ребенка от другого мужчины.

«Я беременна», — за десять часов до торжества поведала Андрею без пяти минут жена.

Несмотря на это, свадьба состоялась.

«Ты оставил меня с Линдой. Линда безутешна, она плачет с самого утра. Андре, я люблю тебя. Покойся с миром», — написала София в блоге умершего супруга.

На фоне трагедии среди подписчиков появились версии о причинах смерти. Некоторые предположили, что она могла быть связана с малярией, о лечении от которой блогер рассказывал ранее. Официально эта информация не подтверждалась.

