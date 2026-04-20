Музыкант Сергей Стадлер умер в самолете Петербург–Стамбул, севшем в Румынии

Умер главный дирижер и художественный руководитель Симфонического оркестра Санкт-Петербурга, народный артист РФ Сергей Стадлер. Соответствующее сообщение и соболезнования близким были опубликованы на сайте пресс-служба администрации города.

По данным источника 5-tv.ru, музыканту стало плохо на борту самолета, следовавшего из Северной столицы России в Стамбул, из-за чего судно экстренно приземлилось в Бухаресте. Попытки спасти его, реанимировать уже на земле, не увенчались успехом.

«Российская культура понесла большую утрату. Скоропостижно ушел из жизни Сергей Валентинович Стадлер — музыкант с мировым именем, народный артист России, выдающийся скрипач, дирижер, педагог, художественный руководитель „Петербург-концерта“ и главный дирижер Симфонического оркестра Санкт‑Петербурга», — написал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Как отметил и глава города, Стадлер как коренной петербуржец и выходец из музыкально образованной творческой семьи с юных лет растил свое мастерство. Он окончил Санкт‑Петербургскую консерваторию и в последствии внес свое имя в летопись мировой музыки.

Народный артист гастролировал и выступал в в самых известных концертных залах, руководил крупными симфоническими проектами и внес огромный вклад в культурную жизнь Петербурга, России и других стран.

«Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, коллегам — всем, кому он был дорог… Сергея Стадлера воспитал Санкт‑Петербург. Наш город всегда будет хранить благодарную память о нем», — заключил Беглов.

Ранее сообщалось, что рейс авиакомпании Pegasus Airlines, направлявшийся из Петербурга в Стамбул, совершил экстренную посадку в Бухаресте, столице Румынии, после того как одному из пассажиров резко стало плохо. На борту находились более 200 пассажиров, полет был прерван спустя два часа, экипажу пришлось подать сигнал бедствия — было принято решение о вынужденной посадке в ближайшем аэропорту.

Ранее 5-tv.ru писал об аварии легкомоторного самолета Cessna 172, летевшего по маршруту Братск — Петровск-Забайкальский. Он был вынужден приземлиться в аэропорту «Байкал» в Улан-Удэ.

