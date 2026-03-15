Звезда сериала «Лондон горит» найден мертвым в тюрьме

Фото: © Getty Images/John Alford

Британского актера Джона Олфорда, известного по роли пожарного Билли Рэя в культовом сериале «Лондон горит», нашли мертвым в тюрьме HMP Bure в Норфолке. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Как подтвердили в тюремной службе, 54-летний заключенный, настоящее имя которого Джон Шеннон, скончался в пятницу, 13 марта. Всего два месяца назад, в январе 2026 года, его приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы за сексуальное насилие.

Суд признал Олфорда виновным в нападении на двух пьяных девочек 14 и 15 лет после ночи, проведенной в пабе. Согласно материалам дела, в апреле 2022 года он вступил в половую связь с 14-летней, а с ее старшей подругой, которая находилась в полусне на диване, совершал действия сексуального характера.

Все преступления произошли в доме третьей девочки, чей отец дружил с актером. Олфорд прославился в 1990-х годах, сыграв Билли Рэя в популярном сериале ITV «Лондон горит» о буднях пожарных. До этого он снимался в детской драме BBC «Грейндж Хилл». Представитель тюремной службы заявил, что по факту смерти заключенного проведут расследование.

«Как и в случае со всеми смертями в местах лишения свободы, расследование проведет омбудсмен тюрем и службы пробации», — сообщили в ведомстве.

