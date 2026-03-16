В Сумах СБУ задержала сотрудника антикоррупционного бюро

Сейчас ведомство проводит расследование этого инцидента.

Пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины опубликовала информацию о задержании сотрудника НАБУ на блокпосту у въезда в Сумы. Это сделали работники Службы безопасности Украины.

«Только что на блокпосту возле въезда в город Суму сотрудниками СБУ был безосновательно задержан сотрудник НАБУ», — сообщили в Telegram-канале ведомства.

Антикоррупционное бюро уточнило, что причиной задержания стало проживание родителей сотрудника в одной областей, которые в 2022 году вошли в состав России. Сейчас НАБУ проводит расследование этого инцидента.

