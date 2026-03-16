Коварная мягкость: почему сон на диване крадет силы организма

Дарья Орлова
Привычка засыпать перед телевизором оказалась серьезной угрозой для здоровья.

Сомнолог Тахир: сон на диване крадет силы у организма

Регулярный сон на диване вместо кровати приводит к существенному снижению качества ночного отдыха и мешает полноценному восстановлению организма. Об этом сообщает HuffPost со ссылкой на сомнолога Саему Тахир.

Специалист подчеркнула, что эта, на первый взгляд, безобидная бытовая привычка не дает телу полноценно расслабиться. По ее словам, диван зачастую провоцирует принятие неудобных поз, создавая лишнее напряжение в области шеи и позвоночника.

«Даже если диван кажется уютным, регулярное засыпание на нем может постепенно нарушать цикл сна и мешать организму полностью восстанавливаться», — предупредила врач.

Терапевт Энни Миллер добавила, что негативный эффект усиливается из-за внешних раздражителей, характерных для гостиной. Посторонний шум и лишний свет мешают мозгу перейти в фазу глубоко сна, делая отдых поверхностным и прерывистым. Однако медики уверяют, что режим можно скорректировать без долгосрочных последствий.

Для нормализации процессов Тахир дала простую рекомендацию: если человек случайно уснул вне спальни, после пробуждения ему жизненно необходимо сразу перебраться в полноценную постель. Такие действия помогут мозгу вновь сформировать правильную ассоциативную связь между качественным сном и кроватью, а не мебелью в общей комнате.

Ранее другие российские специалисты связывали дневную сонливость с неправильным рационом. В частности, отмечалось, что обилие жирных блюд и сладостей во время обеда провоцирует упадок сил и острое желание прилечь в середине рабочего дня.

Гигиена сна включает в себя не только выбор места для отдыха, но и контроль за питанием и освещением в помещении. Эксперты настаивают на том, что спальня должна оставаться единственным местом для длительного пребывания в состоянии сна, чтобы избежать развития хронической усталости.

