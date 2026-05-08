Сырный перекус: как молочный продукт помогает быстрее заснуть

Лилия Килячкова
Всего один ломтик может значительно улучшить качество ночного отдыха.

Какими полезными свойствами обладает сыр

Диетолог Круглова: употребление сыра перед сном помогает быстрее заснуть

Включение небольшого количества сыра в вечерний рацион способствует более эффективному засыпанию и качественному отдыху. Об этом в беседе с URA.RU рассказала диетолог Наталья Круглова.

Специалист пояснила, что данный молочный продукт содержит ценную аминокислоту — триптофан. Это вещество необходимо организму для синтеза серотонина, который впоследствии трансформируется в мелатонин. Именно этот гормон несет ответственность за регулирование биологических ритмов человека и помогает организму подготовиться ко сну.

Помимо влияния на засыпание, сыр обеспечивает продолжительное чувство насыщения. Как отметила Круглова, такой эффект достигается благодаря казеину — белку, который характеризуется медленным процессом переваривания. Если человек испытывает легкое чувство голода в вечерние часы, диетолог допускает перекус, состоящий из овощного салата с добавлением небольшого объема сыра.

Однако важно помнить о порциях: эксперт советует ограничиться 30–40 граммами продукта, так как он обладает высокой калорийностью. Тем, кто следит за фигурой, рекомендуется отдавать предпочтение сортам, жирность которых не превышает 20 процентов.

В то же время врач обратила внимание на существующие ограничения для определенных категорий людей. Тем, кто страдает от патологий желудочно-кишечного тракта, в частности от гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, употреблять пищу следует не позднее чем за час или полтора до сна.

При наличии избыточной массы тела сыр также можно оставить в меню, но при этом необходимо строго контролировать общее количество потребляемых насыщенных жиров и общую энергетическую ценность других молочных продуктов, съеденных в течение дня. Сыр является отличным инструментом для борьбы с голодом, но только при условии соблюдения умеренности.

