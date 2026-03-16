Радио «Судного дня» увеличило активность вещания в 2026 году

Дарья Корзина
С начала 2026 года коротковолновая радиостанция УВБ-76, также известная как радиостанция «Судного дня», начала значительно активнее вещать, чем в прошлом году. Согласно данным ТАСС, а также анализа радиоэфира и систем мониторинга радиочастотного спектра, с 1 января по 15 марта 2026 года станция передала 106 сообщений.

В 2025 году за первые три месяца на частоте УВБ-76 было зафиксировано 99 сообщений.

Первое сообщение нового года было передано спустя 21 минуту после наступления полуночи по московскому времени. Слово «глотанье» стало первым в списке, а последним на данный момент сообщением на станцию стало слово «передержка», которое было зафиксировано 12 марта 2026 года.

Некоторые словоформы появились в эфире несколько раз. Например, такие слова, как «панкозвук», «голубей», «кобочелн», «залпофирн» и «блицосидр», звучали дважды с разницей около месяца. Слова «блуд», а также оценочные термины, такие как «прыщавый», «коварный» и «жиротряс», также были переданы дважды. В январе 2026 года УВБ-76 использовала фонетический алфавит для передачи слова «ноосфера».

О радиостанции УВБ-76

Радиостанция, известная под неофициальным названием УВБ-76 или «Радио Судного дня», начала вещание на коротких волнах еще в 1970-х годах. Несмотря на отсутствие официальных подтверждений о ее назначении, существует множество теорий о связи станции с военными структурами. Каждый день на своей частоте она передает различные закодированные сообщения, которые часто интерпретируются пользователями как указания на события, касающиеся мировой безопасности, а также политической ситуации, в том числе специальной военной операции.

Между голосовыми сообщениями на частоте УВБ-76 часто слышен характерный звуковой маркер, известный как «жужжалка», который также стал причиной появления популярного прозвища станции.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 12 марта радиостанция «Судного дня» передала необычное послание. Три сообщения были переданы подряд: первое — «КАВКАЗ ПРЫЩАВЫЙ» — в 15:56 по московскому времени, второе — «ПРОСТЫНЯ» — в 16:11, и третье — «АВАЦИОННЫЙ» — в 16:45.

