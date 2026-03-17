Шесть пальцев на руке: Нетаньяху пришлось доказывать свое существование

Политик снимает ролики, чтобы доказать, что он настоящий.

Премьеру Израиля Нетаньяху пришлось доказывать, что у него пять пальцев

Туман дезинформации и потоки фейков о войне на Ближнем Востоке оказались настолько сильными, что израильский премьер уже не знает, как просто доказать свое существование.

На одном из последних видео на руках премьер-министра Беньямина Нетаньяху насчитали по шесть пальцев. Теперь он снимает ролики, чтобы доказать, что он настоящий, живой и пальцев у него по пять.

«Хотите сосчитать количество пальцев на моих руках? Видите? За здоровье!» — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

После этого, все в той же куртке, израильский премьер пошел на прогулку. Но и к этим кадрам у пользователей интернета возникли вопросы.

Они рассмотрели, что обручальное кольцо на его пальце в какой-то момент внезапно исчезает. А на кадрах из кофейни напиток, словно в стакане-непроливайке, не расплескивается даже при сильном наклоне. Все это, конечно, надуманно, но видно, что Нетаньяху задевает сильно.

